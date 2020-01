Cencosud inaugura un "súper" Jumbo en Viña del Mar

Consumo

El supermercado tiene más 3.100 m2, una variedad de 22 mil productos y entregará oportunidades laborales a 194 personas de la Región de Valparaíso.

"La apertura de esta nueva sala de ventas es todo un hito en la región, y a su vez ampliamos la oferta y servicios a nuestros queridos clientes en el centro de la ciudad y mall de Viña del Mar. El local fue construido con tecnología de punta, amigable con el medio ambiente e inclusivo, no tan solo en la infraestructura sino también en la estructura de colaboradores, contando con 6% de migrantes, 3% de adultos mayores y 2% con personas en situación de discapacidad, además de 25 personas en proyecto aprendices del Sence entre 18 a 24 años, y el 54% de colaboradores del local son mujeres", explica Cristóbal Jiménez Durcudoy Gerente de Jumbo 14 Norte.

El local se encuentra en el nivel -1 de Mall Marina Oriente y la sala de venta cuenta con 3.108 m2. Además, tiene 9 cajas individuales con acceso en fila única y 6 Self check out, balanzas autoservicio inclusivas (tanto en Frutas y Verduras como en Panadería).

