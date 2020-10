Consumo

Una nueva arista se abrió en el caso de la colusión en la venta de carne de pollo fresca en los supermercados, ya que la Asociación Gremial de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu) presentó ante el TDLC una nueva demanda indemnizatoria contra de Cencosud, Walmart y SMU.

En el documento presentado ante la instancia, señalan que la acción "tiene por finalidad la reparación íntegra de todos los daños que los consumidores del país sufrieron a causa de los actos que han atentado contra las normas de la libre competencia, en los que incurrieron las empresas demandadas al pactar un acuerdo entre competidores consistente en establecer cuotas en la venta de pollos, con la consiguiente alteración de precios que debieron soportar los afectados."

Es por esto que estiman que una cifra justa del perjuicio provocado debería ascender a un 10% de las ventas afectadas por la conducta anticompetitiva.

En cuanto a la indemnización del daño moral, piden que sea incrementado en una suma equivalente a $ 50.000 por cada consumidor, "considerándose como tal a toda persona compradora mayor de 18 años, en atención a que los hechos que motivan la presente demanda buscan indemnizar los daños que son consecuencia de un actuar concertado, pero que no ha tenido un efecto exclusivo en la mera determinación de un precio, conducta en sí misma grave y altamente repudiable".

En abril pasado la Corte Suprema falló en contra de las empresas por colusión, después que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) hiciera lo propio en febrero de 2019.

Por otro lado, el Sernac comenzó a analizar el mejor mecanismo para lograr compensaciones adecuadas y oportunas para los consumidores. En esa línea, el organismo ofició a las compañías involucradas para iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), al que Walmart y Cencosud confirmaron participar.

Cabe recordar que ya la Corte Suprema había subido las multas para las firmas en abril pasado, las que pasaron de 5.766 UTA a 11.532 UTA (unos US$ 8,1 millones) para Cencosud; de 3.438 UTA a 6.876 UTA (unos US$ 4,8 millones) para SMU; y de 4.743 UTA a 11.160 UTA (unos US$ 7,9 millones) para Walmart.