Consumo

En esta versión se adquirieron más de 15 millones de unidades de productos y servicios, según las primeras cifras de la Cámara de Comercio de Santiago.

Si bien el comercio tenía altas expectativas del evento, el CyberDay terminó rompiendo todos los pronósticos y se transformó en el evento más importante en la historia del e-commerce chileno.

Según cifras preliminares de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se alcanzaron transacciones por US$ 640 millones, un fuerte crecimiento en relación al evento del año anterior, cuando se obtuvieron US$ 368 millones, y por encima de los US$ 305 millones del último CyberMonday realizado en noviembre.

Con todo, de acuerdo a la CCS, se adquirieron más de 15 millones de unidades de productos y servicios, donde los consumidores aprovecharon rebajas promedio de un 22% en los precios, aunque en varios casos llegaron a superar el 40%.

La cifra viene a ratificar el peso que están tomando las ventas por el canal digital, donde los grandes exponentes de la industria han ido dando cuenta del creciente peso que tiene en sus balances.

En una declaración, el gerente general de la CCS, Carlos Soublette, destacó la importancia que tiene "disponer de herramientas que permiten impulsar los niveles de actividad en medio de una larga crisis y dar acceso a los hogares, al mismo tiempo, a una amplia gama de bienes y servicios en todos los rubros a precios rebajados".

Esto, agregó, en medio de un nuevo escenario de aumento en las restricciones a la movilidad y al comercio, "lo que fortalece el rol que ha jugado el comercio electrónico durante toda la pandemia, tendiendo puentes vitales de intercambio entre cientos de miles de comercios y millones de consumidores", señaló.

Soublette agregó que "estos resultados contribuirán a elevar significativamente los niveles de crecimiento en la actividad económica en los próximos meses", considerando que mayo y junio del año pasado presentaron dos de las mayores caídas del Imacec en décadas y una contracción del 27% en las ventas del comercio.

En otro ámbito, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó la recepción de 970 reclamos, que representan 0,016% del total de transacciones realizads. Según la CCS, la mantención de esta tasa en niveles tan bajos, pese al enorme aumento en el estrés transaccional, es uno de los principales logros del evento.

Balance de las empresas

Por su parte, las diferentes compañías asociadas al evento online no demoraron en dar a conocer sus resultados.

Así, Mercado Libre también cerró con cuentas positivas el primer CyberDay del año: creció un 75% en ventas totales versus el mismo evento de agosto del año pasado, uno de los más masivos y exitosos debido a su cercanía con el primer retiro de los fondos previsionales.

Además, rompió su récord comercial: el lunes 31 de mayo fue el día de mayor volumen de ventas en la historia de la empresa en Chile.

Alan Meyer, director general del gigante del comercio online, señaló que van a entregar el 80% de los paquetes en sus respectivos destinos antes del fin de semana.

Por su parte, según el gerente general del retailer Corona, Ernesto Bartel, "este CyberDay permitió impulsar con mucha fuerza nuestro ecosistema de e-commerce, ya que durante estas tres jornadas tuvimos un crecimiento de ventas que se multiplicó 3,2 veces, comparado con el CyberMonday de noviembre de 2020".

En tanto, Jorge Fuenzalida, gerente de e-commerce de Falabella Retail, señaló que sus ventas registraron un importante crecimiento respecto del año pasado "impulsadas, en gran parte, por artículos de tecnología, electrodomésticos y vestuario".

Desde Linio señalaron que los productos internacionales se robaron la película. "Luego de tres días de CyberDay, podemos hacer un excelente balance del evento, ya que superamos nuestras expectativas y una de las tendencias que más nos llamó la atención de estas jornadas, fue el auge que registraron las ventas de nuestro catálogo internacional", dijo Domingo Lama, country manager de Linio Chile.

Lama explica que la categoría creció casi 400% si se compara con el CyberMonday, que se realizó hace seis meses. "Estamos muy satisfechos de ver consolidado nuestro marketplace internacional en el mercado chileno", agregó.