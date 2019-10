CyberMonday 2019 cerró con nuevo récord de US$ 271 millones en ventas

Consumo

Gracias a estos resultados, en octubre el comercio electrónico haría su mayor contribución en la historia a la economía chilena.

Este jueves finalizó una nueva versión del CyberMonday Chile y, de acuerdo a estimaciones preliminares de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora de la campaña, las compras acumuladas durante los tres días alcanzaron los US$ 271 millones.

De esta forma, se superaron levemente las expectativas previas y se estableció un nuevo récord para el comercio electrónico chileno. La cifra representa un crecimiento del 16% respecto de lo informado en el CyberMonday del año pasado. La CCS indicó, además, que en los próximos días se conocerán las cifras definitivas.

Con estas cifras, además Chile consolida su liderazgo en comercio electrónico en la región, alcanzando ventas per cápita de casi US$ 15 en eventos Cyber, muy por sobre México, segundo en la región con US$ 6, y descontando distancia con los líderes EEUU (US$ 24) y China (US$ 22).

Desde las primeras horas se verificó un gran interés por parte de los consumidores, plasmado en más de 100 millones de visitas a los 444 sitios participantes, que se tradujo en transacciones que superaron los 2 millones de compras.

Del total de visitas, el 53% correspondió a mujeres, y casi el 60% a personas de entre 35 y 45 años. Desde regiones, el mayor interés se observó en la región del Biobío y Valparaíso, seguidas por la Araucanía, Maule y Antofagasta.

Los dispositivos móviles, según informó la CCS, volvieron a ser la principal forma de interactuar con el evento, llevándose un 60% de las visitas y un tercio de las transacciones totales.

Los descuentos promedio superaron la cifra preliminar informada el lunes (29%), para situarse en un 34%, de acuerdo a un análisis de RetailCompass sobre una muestra de 266 mil productos, un éxito para la organización en medio de una coyuntura compleja, y una de las más bajas reportadas oficialmente hasta ahora en eventos de similares características a nivel internacional.