Día de la madre: cuarentena termina de marchitar el negocio de las flores

El mercado de las flores entra a su tercer mes de caídas. Con los centros comerciales cerrados, la paralización de matrimonios y eventos, además de la prohibición de visitar cementerios y el confinamiento, las ventas siguen hundiéndose.

En el Terminal de las Flores, en Independencia, el panorama es desolador. Se acortaron las horas de trabajo y se ven más tiendas cerradas que plantas vivas. Hace tan solo dos meses, el lugar estaba repleto de baldes de agua, llenos de flores de colores. Hubo semanas muy malas tras la cuarentenas, pero hasta este miércoles, las esperanzas estaban puestas en el día de la madre, que es una de las fechas de mayor demanda en el sector. Pero la cuarentena masiva anunciada esta semana marchitó todas las esperanzas.

Este miércoles, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que para frenar el avance de la pandemia del COovid-19, doce comunas de la Región Metropolitana entrarán en cuarentena.

El mercado de las flores entra a un tercer mes de caídas. Con los centros comerciales cerrados, la paralización de los matrimonios y eventos; la prohibición de visitar cementerios y con Independencia, la comuna que aloja al principal mercado mayorista en cuarentena, las ventas han bajado notablemente, dejando a una gran cantidad de personas sin trabajo y con deudas, debido a las pérdidas.

Blanca Duarte es la actual administradora de los 59 locales de Coproflor, nombre oficial del terminal de las flores, donde históricamente se han dedicado a la importación, compra y venta al por mayor y menor, de flores para luego distribuirlas en cementerios, supermercados y florerías de la Región Metropolitana. "El comercio de las flores vive de las fechas importantes y justamente ahora estábamos en las vísperas del día de la madre, los comerciantes se habían abastecido de flores y nuevamente decretaron una cuarentena que nos pilló mal parados", dice.

Prefieren cerrar

Locatarios que son productores de la V y VI región, han optado por cerrar sus locales porque "les sale más barato", y quienes trabajan con productos importadas como rosas no tienen insumos, porque el transporte mundial de flores también está paralizado por la pandemia.

Ellos forman parte de los casi 20 locales del terminal que dejaron de trabajar casi inmediatamente después de que el coronavirus llegara a Chile. Para ellos las ventas cayeron en un 75%. "Las pérdidas millonarias son a nivel mundial, es por esto que después de la última cuarentena muchos floristas decidieron no seguir invirtiendo", explica Duarte.

El negocio de las flores está compuesto por una larga cadena de vendedores y revendedores que llega a prácticamente todo el país. Y que hoy se está rompiendo. Ese es el caso de Juan Díaz, arrendatario del local 7 del terminal, quien asegura que lleva más de 64 años en el rubro.

Es productor de flores de temporada, que cosecha de un predio que posee en Quillota, y vendedor mayorista principalmente a floristas de cementerios. A pesar de toda esta pandemia agradece que el clima esté bueno y no haya habido heladas que es lo que literalmente congela el negocio. "Este era un negocio entre familias, si yo llegaba con 100 paquetes de flores, fiaba 80. Me bastaba solamente la palabra, pero cuando todo esto se cerró ya no pudimos fiar más porque sabíamos que nuestro cliente realmente no tendría para pagarnos. El sistema cambió" sentencia.

Actualmente la administradora se encuentra en conversaciones con el municipio y el Ministerio de Agricultura para conseguir un permiso para poder operar a pesar de la cuarentena, especialmente porque se trata de un producto perecible. "Esto no es lo mismo que cerrar una botillería, a nosotros nos están cortando las manos" agrega Duarte. Ambos coinciden que este día de la madre será trágico, ya que los minoristas pudieron subirse a plataformas online y delivery, pero para los vendedores mayoristas como Juan, los costos de ese sistema son mayores que las ganancias o porque ya no alcanzaron a hacerlo.

Volver a empezar

La microempresaria Paola Fantuzzi abrió hace 14 años su primera florería y hoy maneja tres locales de Just Flowers que se ubican en distintos centros comerciales del sector oriente de Santiago. Desde mediados de marzo, cuando tuvo que cerrar por las primeras cuarentenas, sus ventas pasaron de ser cercanas a los $ 35 millones mensuales a cero. De un día para otro.

En marzo logró pagar completamente los sueldos de las ocho personas que trabajan con ella, pero ya para abril fue necesario que se acogiera a la ley de protección al empleo. Asegura que los malls suspendieron el pago de arriendos durante el mes de abril y que ella ha disminuido todos los gastos posibles en su negocio, pero que aún así debió vender un furgón comprado hace un año para los despachos "para hacer caja", comenta.

Como una medida "salvavidas" reactivó su página web para vender por Internet y hace despachos de ramos florales armados exclusivamente por ella en el comedor de su casa. Esos ingresos van directamente a pagar los gastos fijos del negocio como las imposiciones de los trabajadores y los cobros de publicidad y administración de los centros comerciales. "Estoy casi como comencé hace 14 años atrás", se lamenta.

"Esto no solo nos afecta a nosotros que somos el último vendedor, sino que a toda la cadena para atrás. Los importadores de flores se quedaron con una gran cantidad de contenedores que venían por barco desde Ecuador y Colombia y pasado el 19 de marzo, todo eso se perdió. En este minuto solamente hay flor nacional, cuyo mercado está compuesto por muchos pequeños productores, que no tienen mucha espalda para aguantar una crisis así, y también han debido botar grandes cantidades de flores" dice.

Ad portas del día de la madre, Fantuzzi pudo tomar solamente 100 pedidos ya que no se atrevió a aceptar más por la falta de flores en el mercado, de todas formas asegura que la semana ha estado "movida" pero que claramente no se comparan con las ventas del año pasado.