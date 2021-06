El CyberDay rompe con todos los pronósticos y más que duplica las ventas del último evento de comercio electrónico

Consumo

Si bien el comercio tenía altas expectativas del evento, el CyberDay terminó rompiendo todos los pronósticos. Según cifras preliminares de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se alcanzaron transacciones por US$ 640 millones, un fuerte crecimiento en relación al evento del año anterior, cuando se obtuvieron US$ 368 millones y por sobre los US$ 305 millones del último Cyber Monday que se realizó en noviembre del año pasado.

Con todo, de acuerdo a la CCS, se adquirieron más de 15 millones de unidades de productos y servicios, donde los consumidores aprovecharon rebajas promedio de un 22% en los precios, las que en varios casos superaron el 40%.

En una declaración, el gerente general de la CCS, Carlos Soublette, destacó la importancia que tiene "disponer de herramientas que permiten impulsar los niveles de actividad en medio de una larga crisis y dar acceso, a los hogares, al mismo tiempo, a una amplia gama de bienes y servicios en todos los rubros a precios rebajados".

Esto, agregó, en medio de un nuevo escenario de aumento en las restricciones a la movilidad y al comercio, "lo que fortalece el rol que ha jugado el comercio electrónico durante toda la pandemia, tendiendo puentes vitales de intercambio entre cientos de miles de comercios y millones de consumidores", señaló.

En otro ámbito, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó la recepción de 970 reclamos, los que representan un 0,016% del total de transacciones realizadas. De acuerdo a la CCS, la mantención de esta tasa en niveles tan bajos, pese al enorme aumento en el stress transaccional, es uno de los principales logros del evento.