Embotelladora Andina evalúa aplazar junta de accionistas por coronavirus

Consumo

Las sociedades anónimas siguen a la espera de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se pronuncie al respecto. Mientras tanto, algunas firmas ya están estudiando la posibilidad de postergar las reuniones.

La pandemia por el coronavirus ha impactado a todas las áreas de la economía y las firmas chilenas están lidiando con una serie de imprevistos ante la baja en la demanda de sus productos y el cierre anticipado de sus tiendas. Y ahora, por si esto fuera poco, surge una preocupación más: qué ocurrirá con las juntas ordinarias de accionistas, que habitualmente se realizan en marzo y abril.

Estos encuentros destacan por ser espacios donde las sociedades anónimas abiertas informan los estados financieros y el plan de inversiones para el resto del año. A ello se suma, en algunos casos, la aprobación de aumentos de capital y el cambio en la composición de los directorios.

Sin embargo, el contexto nacional por el Covid-19 ha puesto en duda si las fechas ya confirmadas de estas juntas se respetarán. Y es que, por el momento, hay dos empresas que están evaluando la postergación del encuentro para evitar el contagio.

Una de ellas, es Embotelladora Andina, que dice estar monitoreando qué pasos a seguir ante el rápido avance del virus. Si bien hasta el momento no han decidido aplazar su junta de accionistas -programada para el 16 de abril, y en donde además se renovaría su directorio-, están evaluando día a día la situación.

En tanto, fuentes cercanas a SMU manifestaron que también se encuentran evaluando la situación. Su junta de accionistas está programada para el 25 de abril.

Aes Gener fue más categórica y ayer decidió postergar su junta extraordinaria de este jueves donde se votaría un aumento de capital de US$ 500 millones. Ahora se hará junto con la ordinaria el 16 de abril.

De todas formas, las sociedades siguen a la espera de la respuesta oficial de la CMF, regulador que dentro de los próximos días deberá pronunciarse para decidir cuál es el procedimiento por seguir. Eso sí, cancelar el encuentro no sería una posibilidad para ninguna compañía.

Según la presidenta de Humanitas, Alejandra Aranda, la posibilidad de aplazar las juntas de accionistas no es una opción recomendable. Según la ejecutiva, "por el bien del país" espera que no cambien las fechas, ya que "paraliza a las compañías. Y en el contexto actual de crisis económica, donde necesitamos que las empresas sigan funcionando, las juntas de accionistas informan y deciden temas estratégicos. Por ejemplo, aumentos de capital, inversiones, etc, y si tú no la apruebas a tiempo y te demoras, estarías lentificando el actuar de todas las compañías, y eso, es grave".

Por eso mismo señala que una buena alternativa es realizarlas usando tecnología avanzada. "Hay una regulación, que es la norma de carácter general 273 que es aplicable a las sociedades anónimas abiertas, que regula los sistemas de votación en las juntas y la posibilidad de una votación a distancia", dice.

En ese sentido, afirma que esta opción es una oportunidad para que las firmas no se paralicen y una alternativa que de aprovecharse para que a futuro las reuniones se lleven a cabo por esta vía.

Renovación de directorios

De casi 60 sociedades anónimas que han informado las fechas de sus juntas de accionistas y el detalle de sus encuentros, solo nueve hasta el momento, han revelado que renovarán sus directorios: Embotelladora Andina, Transelec, Viña Concho y Toro, Cristalerías de Chile, Sociedad Hipódromo Chile, Quilicura S.A., Soprole, Sociedad Anónima Viña Santa Rita, Valparaíso Sporting Club y Banco de Chile.

En ese sentido según Aranda, hoy más que nunca los nuevos representantes deben ser capaces de leer las señales de la sociedad, entender el contexto económico y tomar decisiones con rapidez.

"Hoy se están buscando perfiles con una serie de componentes que incluyen que los nuevos directores sean capaces no solo de entender el funcionamiento de una empresa, sino que ahora se le suma que, a ese perfil tradicional, tengan un rol activo en lo social, que sean capaces de leer las señales de la sociedad, saber entender la importancia de generar relaciones de confianza e integrar elementos de transparencia más que nunca", dice.