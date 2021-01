Empresas Iansa concreta proceso de venta de planta en Curicó

Consumo

Según estimación de la compañía, la operación dará lugar a un margen positivo en los resultados aproximadamente de US$ 750 mil antes de impuestos.

Finalmente Empresas Iansa concretó el proceso de venta de su planta ubicada en Curicó, que ya en 2016 había cesado las funciones.

El hecho se concretó el 29 de diciembre, según un hecho esencial enviado este martes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por parte de la empresa.

El proceso se llevó a cabo con Inmobiliaria e Inversiones IC SPA. Al respecto, Empresas Iansa aseguró que el comprador no está relacionado ni directa ni indirectamente con ella: "No es una sociedad asociada, no mantienen negocios conjuntos, no existe relación con el personal clave de las gerencias entre ambas sociedades ni con familiares de estos", dijo.

Esta transacción se suma a la decisión tomada en septiembre de 2020, como parte de un plan estratégico, de terminar también con la planta en Los Ángeles y concentrar todas las operaciones azucareras en su planta de Chillán, tras una inversión de más de US$ 30 millones durante los últimos cinco años.

En ese entonces, el gerente general de Empresas Iansa, Pablo Montesinos, señaló que han realizado una "inversión significativa" con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de este negocio, adaptándose a la realidad tanto del mercado internacional como del nacional en esta división.