En mesa de diálogo público-privado por coronavirus piden apurar aplicación del TTP-11

Consumo

Se llamó a la coordinación entre las industrias para la toma de medidas y posiblemente a una segunda reunión la próxima semana.

Esta jornada se llevó a cabo una reunión en La Moneda entre el sector público -y privado para dialogar respecto a la situación de incertidumbre que viven distintas industrias con sus exportaciones ante el brote de coronavirus en China.

La instancia -que duró poco menos de dos horas- fue dirigida por el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yáñez; el titular de Economía, Lucas Palacios; el ministro de Minería, Baldo Prokurica, y el director de ProChile, Jorge O'ryan.

El tema objetivo de la reunión era lograr una coordinación entre las diversas industrias para moderar las consecuencias económicas del brote de coronavirus, las que según señaló el ejecutivo, recién podrán tener una proyecciíon real durante las próximas dos semanas, considerando que este lunes en China se vuelve tras un largo feriado por año nuevo chino.

Uno de los puntos que se señaló también es la necesidad de diversificar el mercado y de apurar la aplicación del TTP11, acuerdo internacional que tuvo bastante repercursión en el país durante su discusión en el parlamento.

El presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, señaló que el TTP-11 se mencionó "dentro del marco de finalizar los acuerdos hechos. Para nosotros es clave, ya que el 90% de la fruta la exportamos. En el actual escenario hay solicitudes tanto del ejecutivo como desde los gremios. Desde los gremios pedimos agilizar las entradas fitosanitarias a otros países, trámites en aduanas y apoyo de e-commerce a través de ProChile".

A la fecha, el dirigente señaló que no hay problemas con la fruta que se encuentra en China, ya que se encuentra congelada.

Respecto a otros sectores presentes en el diálogo, la directora del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Alicia Gallardo, señaló que el mercado chino significa un 13% para la industria salmonera y que el pescado fresco no se está enviando a dicho país. "Los productos se están derivando a otros mercados como Estados Unidos y vecinos del mercado asiático como Corea del Sur. Ahí entra el rol de la autoridad para poder apurar las certificaciones y el papeleo de los nuevos mercados. Cambiar un certificado no es tan fácil. Si la situación sanitaria en China se mantiene, tendremos que analizar más medidas".

Por su parte, el gerente general de ChileMeat (ex Faenacar), Rafael Lecaros, añadió que "hay una gran baja de consumo carne en China previa al coronavirus por la peste porcina africana, por lo tanto es un artículo que se seguirá monitoreando. Hoy no se sabe cuándo se van a liberar los puertos, no hasta que se vuelva a normalizar el consumo. También se aclaró que no es que estuviera los productos estuvieran directamente en los puertos, sino que están en los distribuidores. Las aduanas están han estado más lentas. Están funcionando en un 25% de capacidad. No hay problemas de frigoríficos".

En esa línea, el representante de Chilemeat añadió que el ministro de Economía planteó una segunda reunión para la próxima semana. Además, explicó que "habrá un trabajo entre todos los ministerios y todos los cambios de movimiento de mercados serán apoyados por la agilización de papeles físicos y digitalizados por parte de las autoridades. Generalmente un proceso así dura alrededor de 30 días, pero no podemos esperar el mismo tiempo para estos cambios".

Desde el mismo sector, Juan Carlos Domínguez, presidente de Exportadores de Carnes (ExpoCarne), "los envíos a China siguen de forma normal, ya que con los productos congelados, podemos aguantar más para poder redireccionar a nuevos mercados. La verdad la vamos a saber en unos 10 días más cuando se normalice la demanda tras el retorno del año nuevo chino. Si se llega a extender de nuevo, iremos a otros mercados".

"En la industria de la carne hay otros 60 países a los que se puede exportar, dentro de que destacan Corea, Japón, Europa y Centro América. Hay alternativa de diversificación", expresó Domínguez.

Llamado a la calma

Tras la cita, el ministro de Relaciones Exteriores (s), Rodrigo Yáñez, se refirió a lo hablado en la reunión y que se está haciendo un seguimiento con perspectiva sectorial, pero también llamó a la calma. "Nuestras exportaciones están fluyendo adecuadamente y están en los canales de distribución", señaló el secretario de Estado.

Además, puntualizó que los sectores más afectados son los exportadores de fruta, en específico las cerezas, y que hay 1.600 contenedores en tránsito en agua hacia China.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, rescató que la importancia de la reunión es para poder anticiparse si es que el escenario empeora.

"Esta crisis sanitaria producto del coronavirus podría extenderse y es importante que tengamos las medidas para poder aplicarlas con agilidad y de esa forma impactar menos a nuestro mercado exportador nacional", dijo.

Además, las autoridades afirmaron que las reuniones entre público y privados del tema se mantendrán en el tiempo.