Firma ligada al grupo Saieh despeja dudas y descarta “categórica y tajantemente” venta del control de SMU

Consumo

CorpGroup dijo que el análisis de estructura de capital iniciado por la sociedad dedicada al negocio financiero está circunscrito a dicha compañía.

El holding CorpGroup, ligado al grupo Saieh, arremetió con todo y desechó completamente la posibilidad de vender el control de SMU (la matriz de los supermercados Unimarc) en medio de la delicada situación financiera del conglomerado.

Según diversas fuentes consultadas, el empresario Álvaro Saieh habría intentado en diversas ocasiones vender el control de la cadena de retail para hacer caja y así cumplir con sus acreedores financieros, pero no habrían llegado interesados.

Álvaro Saieh, Fundador de CorpGroup.

No obstante, desde CorpGroup señalaron de manera oficial: “Desmentimos categórica y tajantemente rumores malintencionados sobre la venta del control de SMU”.

La compañía añadió: “El proceso de análisis de estructura de capital iniciado por la sociedad dedicada al negocio financiero, está circunscrito a dicha compañía y no involucra a otras filiales del grupo, aisladas de este problema y con una posición financiera sólida y consolidada”.

Esto se da luego que CorpGroup Banking –el principal vehículo de inversiones financieras del holding ligado a Saieh– reconociera ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos que atraviesa problemas de capital y que contrató la asesoría del banco de inversiones Lazard para estructurar una salida, y así evitar caer en default.

Al interior del conglomerado liderado por Saieh –de manera reservada- apuntan a que cierto grupo de bonistas habrían lanzado este supuesto de que el empresario estaría interesado en vender todo o parte de sus acciones en SMU. El conglomerado tiene el 50,6% de la empresa de retail, cuyo valor en bolsa actualmente es de US$ 458 millones.

Las negociaciones

Este martes 15 de septiembre se cumple el plazo en que el grupo debe pagar el interés semestral (US$ 17 millones) de un bono por US$ 500 millones a un plazo de diez años que emitió en 2013. De no hacerlo, se entraría en un fase de “cura”, esto es, un periodo adicional de 30 días para que el conglomerado concrete el pago.

La firma ligada a Álvaro Saieh ya recurrió a esta fórmula a principios de año, cuando pidió a sus acreedores prórrogas para el pago de un cupón de deuda también por US$ 17 millones.

Desde que el grupo informara la negociación con sus acreedores, las partes han estado buscando una salida definitiva a la situación.

Por un lado, está Jorge Andrés Saieh Guzmán, la nueva cabeza financiera del grupo luego que su padre y fundador del holding, Álvaro Saieh, dejara la primera línea de los negocios hace unos meses. No obstante, varias fuentes consultadas afirman que el patriarca sigue de cerca todos los movimientos.

Entre los principales bonistas de CorpGroup figuran LarrainVial, MBI, Compass Group y las extranjeras Galileo Argentina SGFCI, Ninety One UK, Blackrock, UBS, entre otras.

De acuerdo al prospecto de la emisión del bono, se ofreció a los inversionistas una tasa anual de 6,75% con pagos semestrales de los intereses con fechas el 15 de marzo y el 15 de septiembre con una cuota semestral de US$ 17 millones.

El pago de los intereses del mencionado bono está vinculado a los dividendos que recibe CorpGroup por Itaú Corpbanca. Aquí está el problema para Saieh, pues la institución financiera anunció que no repartirá dividendos en 2021 debido al reconocimiento de un goodwill de US$ 900 millones.

Dado esto, la firma vinculada al empresario buscaría postergar la deuda en un plazo más cómodo para CorpGroup y una tasa de interés atractiva para los tenedores.

Pero los bonistas no quieren hacer una pérdida solos, por lo que buscarían que el conglomerado también inyecte recursos. Aquí algunos plantean que Saieh tiene activos no estratégicos para donde echar mano.

Cadena cierra 11 locales afectados por la crisis social

El grupo SMU anunció el cierre definitivo de once locales afectados por la crisis social de octubre del año pasado.

En su estado de resultados del primer semestre, la compañía informó que, en la primera mitad del año, abrió cinco locales de OK Market. "Asimismo, decidió cerrar definitivamente cinco locales de Unimarc, tres locales de Mayorista 10, un local de Alvi,

y cuatro locales de OK Market. Todos estos cierres corresponden a locales que sufrieron daños significativos en el contexto de la crisis social en Chile, con la excepción de dos tiendas de OK Market, donde la decisión obedece a la evolución del desempeño, como parte del curso normal del negocio", señaló la compañía, que terminó la primera parte del año con un total de 505 locales en Chile, distribuidos entre Arica y Punta Arenas.

Al cierre de 2019, la empresa informó que 21 locales se vieron afectados producto de incendios u otros daños de actos vandálicos ocurridos durante el estallido social en el cuarto trimestre.

La compañía es el tercer operador de supermercados del país, tras Walmart (Lider) y Cencosud (Jumbo y Santa Isabel). Su utilidad del primer semestre fue de $ 357 millones, menor en un 97,4% con respecto a los $ 13.846 millones registrados en el mismo periodo del 2019. Las acciones de la firma acumulan una baja de 16,8% en lo que va del año.