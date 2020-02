FNE aprueba fusión de Belsport y y matriz de tiendas Bamers, Crocs y Oakley

Consumo

Autoridad sentenció que la operación "no constituye riesgos de naturaleza vertical ni horizontal".

A comienzos de diciembre, la cadena de artículos deportivos Belsport e International Global Sourcing (IGS Group, que maneja la representación de marcas como Bamers, Crocs y Oakley) informaron una "eventual fusión de negocios" a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Este miércoles, el organismo dio a conocer su veredicto, tras encargar una investigación de mercado, la que arrojó que la operación "no constituye riesgos de naturaleza vertical ni horizontal", por lo que aprobó "de manera pura y simple" la fusión de las partes.

La operación implica "el aporte de la totalidad de las acciones en que se divide el capital de Belsport y de IGS, a una sociedad especialmente constituida al efecto".

La empresa Belsport es controlada por la familia Rishmaguey, mientras que IGS está ligada a Eduardo Elberg (exdueño de supermercados Santa Isabel) y las familias Kosterlitz (controladores de Empresas Bash) y Silberberg (Socios de Bodegas San Francisco).

El portafolio de IGS también incluye las marcas Three Monkeys Eyewear, The Lab, Wetfly, Be, Roxy y Quicksilver, entre varias otras.