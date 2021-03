Gasto informal en el comercio digital ya suma casi US$ 1.700 millones

Consumo

El 15% del gasto realizado a través de plataformas digitales durante 2020 fue informal, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio.

El 2020 fue definido por un gran alza en las ventas por internet, las que aumentaron alrededor de un 200%, con esto también se vio un crecimiento en la cantidad de dinero gastado en el comercio informal online.

Según el ultimo estudio que mide la informalidad en el comercio electrónico, elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, durante el 2020 un 15% del gasto realizado a través de plataformas digitales fue informal.

El porcentaje de transacciones informales sobre el total no varía mucho respecto al periodo 2019, pero si llama la atención un aumento en el monto gastado, alcanzando un promedio de $15,5 de cada $100 durante el año, registrandose un máximo de $20 de cada $100 gastados durante el tercer trimestre.

En 2020 se estimo que se hicieron compras en el comercio digital (sin incluir Turismo y Entretención) por un total de US$ 11.508 millones, siendo así el gasto informal reportado durante el ultimo trimestre del año de US$ 432 millones, acumulando entre enero y diciembre US$ 1.696 millones.

Con respecto a la distribución de las transacciones según canal de venta, esta se concentra principalmente en los marketplaces con un 22% y Pymes del retail con un 21%, otros comercios concentran un 19% de las compras informales y redes sociales también un 19%. Después se encuentran las tiendas internacionales que incluye plataformas como Aliexpress y Wish, las cuales tienen el 19% restante de las transacciones informales.

Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, señala que los resultados de este estudio dan cuenta de los altos niveles de informalidad digital que existen en Chile y que son necesarios controlar.

En la misma linea, comenta que este nivel de gasto "ya no solo implica una competencia desleal hacia el comercio que cumple las reglas del juego, sino que implica también una tremenda perdida fiscal".