Gerenta de Walmart Chile: "Tenemos comité de crisis de coronavirus todos los días"

Consumo

Carmen Román enfatizó que la compañía aún no ha tomado decisiones en torno a paralizar inversiones.

La expansión del coronavirus y la reciente declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene atento al mundo empresarial. Una de esas empresas preocupadas es Walmart Chile, que sigue de cerca el avance de la enfermedad y reconoce su preocupación por eventuales impactos.

Consultada sobre cómo están viendo esta problemática, la gerenta legal y de Asuntos Corporativos de la empresa, Carmen Román, reconoce que están preocupados. "La verdad es que se han tomado medidas ya hace bastante rato a nivel mundial. Se han suspendido la mayoría de los viajes, la mayoría de los summits que tenemos normalmente, así que creo que la medidas han sido las correctas", señaló.

En esa línea, indicó que "tenemos comité de crisis de coronavirus todos los días, así que tenemos que ir viendo lo que está pasando. Lo principal es proteger a las personas y en eso no nos vamos a equivocar".

Sobre las medidas que han impulsado para proteger a sus trabajadores, Román precisó que son las que ha recomendado la OMS, además del teletrabajo. "Hemos tenido muchas medidas de teletrabajo, que es algo con lo que nosotros trabajamos normalmente. Para nosotros el trabajo es un aporte y no es tampoco algo que no podamos tomarlo", sostuvo.

En cuanto a la eventual paralización de inversiones considerando la propagación del virus y otros elementos que presionan a la economía local e internacional, explicó que es natural que esto afecte.

"No la toma de decisiones porque hoy con toda la tecnología la toma de decisiones se tiene que hacer igual pero obviamente va a afectar. Si el turismo se paraliza, los viajes se paralizan, afecta a la actividad comercial", sentenció. Sin embargo, enfatizó que en el caso de Walmart "no hemos tomado ninguna decisión al respecto y espero que no tengamos que tomarla" .

"Si se logra contener la violencia, proceso constitucional será una enseñanza"

Román, quien participó este jueves en la elección del nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) donde resultó triunfador Juan Sutil, comentó que éste ha sido un ejemplo de proceso donde se ha podido tener candidatos con algunas visiones diferentes y que le alegró mucho que hayan tenido la posibilidad de conocerlos, de escuchar sus propuestas, y de conocerlos como persona.

"Hoy día las habilidades personales son muy importantes para todo lo que viene de aquí en adelante. Necesitamos personas integradoras, con visión más estratégica y eso en las conversaciones que tuvimos con los distintos candidatos nos permitió también de alguna manera conocerlo, así que me parece que ha sido un proceso muy sano y que además nos augura probablemente un buen futuro para esta institución que como todas requieren cambios", afirmó.

Eso sí, puntualizó que se debe seguir modernizando las empresas, continuar avanzando en temas de sustentabilidad entendido como generación de valor no solamente económica sino que social y medioambiental.

"Ahí hay que todavía tocar muchas teclas y cabezas de muchos empresarios. Hay muchos que lo hacen muy bien y hay otros que todavía les falta. A lo mejor no por no querer, sino que porque todavía no entienden bien los procesos. Ahí tenemos un buen desafío", dijo.

Fue en este punto donde también enfatizó en la necesidad de participar en políticas públicas, ya que -a su juicio- el mundo privado es un pilar fundamental del desarrollo del país. Y lanzó: "Creo que en eso hay que buscar la manera de poder entender lo que significa de aquí en adelante el contenido de la nueva Constitución, más allá de qué es lo que pase en el proceso y defender los contenidos que para nosotros son relevantes e Importantes".

En cuanto al debate que se ha dado en materia constitucional, según Román "estamos muy centrados en si Apruebo o Rechazo y la verdad es que creo que ambas opciones van por un solo camino, que es que hay que reformar la Constitución y que hay que hacer algún cambio" .

"Uno será con una hoja más en blanco o no, pero el cambio se va a venir igual y creo que no hay que tenerle miedo a eso. Me parece que tenemos que ser capaces de madurar como sociedad y buscar lo mejor para todo el país y no sólo para algunas partes", indicó, agregando que es un proceso interesante el que viene y se verá si somos capaces de crecer o estancarse.

El tema de la violencia es algo que nos tiene a todos muy preocupados y si eso se logra contener estoy clarísima que el proceso será una enseñanza y no un retroceso", aseguró.