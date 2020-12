Golpe para el comercio por retroceso a Fase 2: “El sector se está cayendo a pedazos”

Consumo

Medida involucra que comercio no pueda funcionar los fines de semana, un escenario que complejiza al sector ad portas de la Navidad. CCS señaló que "el impacto económico de esta medida es desastroso e incalculable".

El comercio en la Región Metropolitana sufrió un duro golpe al medio día. La autoridad sanitaria dio a conocer que todas las comunas de la región retrocederán a fase 2 del Plan Paso a Paso, lo que tendrá un impacto directo en el sector en un periodo determinante para su operación.

"Estamos muy mal con esa noticia. Pasar a fase 2 significa que el comercio no va a poder funcionar el fin de semana y que los restaurantes van a poder operar solo con las terrazas. Así bajan todos los aforos. Para nosotros no puede ser peor la noticia", señaló Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

La medida es aún más compleja dado que solo quedan tres semanas para Navidad, donde el sector siempre logra aumentar sus ventas. Sin embargo, Melero recordó que de todos modos ya habían recomendado a adelantar las compras.

La autoridad también agregó que no sabían de la medida: "Supimos por la prensa; esto no te lo avisan. No hay peor noticia que esta. Yo me lo temía porque los índices se habían venido deteriorando hace mucho y el comportamiento de la gente no ha sido el adecuado. Aquí pagan justos por pecadores", indicó.

En su crítica frente a la responsabilidad de esta decisión, agregó que hasta hace poco la mayoría tenía conciencia, pero "de repente se relajaron". "Nosotros llamamos mil veces a no relajarnos en la campaña de Navidad y la mayoría de la gente no hizo caso".

El presidente de la CNC también señaló que pedirán medidas de ayuda a la autoridad, dado que "el sector se está cayendo a pedazos. El turismo en esta época también es clave y no va haber temporada. En fase 2 no te puedes trasladar a otra comuna, ese es el principal factor. Aquí lo que se afecta más severamente es la movilidad de las personas, el comercio y el turismo, que viven de la movilidad", puntualizó.

"Desastroso e incalculable"

En un comunicado de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), sinceran que la medida es un duro golpe para el comercio, que recién se estaba levantando. "El impacto económico de esta medida es desastroso e incalculable, un tiro de gracia al sector que más empleo aporta a la economía del país", manifestó Carlos Soublette, gerente general de la CCS.

El ejecutivo recordó que "después de un fin de año 2019 que no necesita explicación, un 2020 en pandemia, con constantes ataques de fiscalizaciones que sólo operan en el comercio formal, ahora a dos semanas de Navidad, se genera este cambio de criterios con anuncios mal estructurados donde además se habla de posibles cambios de aforos".

Agregó que "hasta acá la evidencia no muestra una correlación sólida entre la severidad de las medidas y el número de nuevos casos, al contrario de lo que ocurre con la actividad económica, donde no cabe duda que, las medidas de contención, provocaron una violenta recesión y pérdida de empleos sin precedente. A ello se suman los riesgos adicionales de contagios por la aglomeración en las afueras del comercio y que volveremos a ver una gran presión sobre el comercio electrónico y la logística de despacho."

Centros Comerciales

En una declaración de la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, gremio que reúne a parte de la industria, Katia Trusich, señaló que el anuncio de las nuevas medidas "significan una restricción importante para el comercio en esta época del año, pero el cuidado de la salud de las personas es la prioridad. Esta es una industria responsable, por lo que cumplirá estrictamente lo que resuelva la autoridad sanitaria".

Y agregó que en las zonas que retroceden a fase 2, los centros comerciales continuarán operando con normalidad en los días de semana, con servicios esenciales, delivery y click and collect, durante la cuarentena de sábados y domingos.