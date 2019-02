Iansa registra pérdidas en el 2018 afectada por caída en las ventas del negocio agroindustrial

Consumo

Los ingresos consolidados al 31 de diciembre del 2018 alcanzaron 434,8 millones de dólares, lo que representa una disminución de 7,9% respecto de igual periodo del año anterior, cuando alcanzaron US$ 472,1 millones.

Empresas Iansa registró pérdidas por US$ 6,2 millones en el 2018, en comparación a la merma registrada en el mismo periodo del año anterior de US$ 7,3 millones. La compañía explicó que la descomposición responde en parte, a la reestructuración que sufrió durante el primer semestre del 2017.

La disminución de las ventas se registró mayoritariamente en el negocio agroindustrial, el cual tuvo ingresos por US$ 211,6 millones al finalizar el año 2018, en comparación con US$ 309,9 obtenidos en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 31,7%.

Por otra parte, Iansa informó que el programa de coberturas – cuyo objetivo principal es estabilizar los márgenes obtenidos por la producción de azúcar local de remolacha – se ha desempeñado de acuerdo a lo esperado, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales en los resultados operacionales. Este programa se gestiona anualmente, y permitió asegurar márgenes más estables para la producción de azúcar de remolacha, compensando parcialmente las variaciones en los precios internacionales.

Durante el año 2018 el precio internacional del azúcar refinada mostró una disminución, promediando US$ 343,8 por tonelada (Londres N°5) al 31 de diciembre de 2018, en comparación con un precio promedio de US$ 433,5 por tonelada en el mismo periodo del año 2017, lo que representa una disminución de 20,7%. Tras pronunciada la pronunciada caída, el precio cerró en US$ 332 por tonelada al 31 de diciembre de 2018, debido a un aumento proyectado en el abastecimiento de azúcar en el mercado internacional.

Vale recordar, que el 08 de marzo Iansa materializó la constitución de dos nuevas sociedades anónimas denominadas 'Iansa Alimentos' e 'Iansa Ingredientes', que significó una nueva forma de controlar los negocios del grupo y consecuentemente, una nueva presentación de la información financiera por segmentos.

Y pese a los intentos del gobierno y manifestaciones de los trabajadores, finalmente la compañía confirmó a finales de julio del año pasado el cierre de la planta de Linares, produciéndose así su cierre definitivo y concentrando la producción de azúcar en sus centros de Los Ángeles y San Carlos.