La nueva etapa de Agrosuper tras el ingreso de las herederas de Gonzalo Vial al directorio

“Nos parece un paso natural para dar continuidad y reforzar el compromiso de la familia con la empresa”, dijo José Guzmán, el nuevo vicepresidente de la compañía.

Es uno de los grandes hitos en los más de 65 años de historia de la empresa Agrosuper, el principal productor de proteínas de Chile, y que fue fundada en 1955 por Gonzalo Vial. La semana pasada, la firma anunció que las hijas del empresario –Pilar y María José Vial Concha, además del marido de Cristina, Andrés Vial Sánchez- se incorporaron al directorio del conglomerado.

“Es una manera de formalizar algo que venía sucediendo desde hace muchos años, pues ya estaban asistiendo como invitadas al directorio de Agrosuper y como titulares al de AquaChile. Además, nos parece un paso natural para dar continuidad y reforzar el compromiso de la familia con la empresa”, dijo José Guzmán, nombrado nuevo vicepresidente de la compañía tras dejar la gerencia general.

¿Esto tiene que ver con el plan de sucesión? “No, es un cambio que busca ir adaptando la organización a la realidad y necesidad del negocio, dando al mismo tiempo, una señal de compromiso y continuidad en la compañía”, sostuvo la mano derecha de Gonzalo Vial, que preside la compañía. El resto del directorio lo componen Verónica Edwards, Fernando Barros, Antonio Tuset, Canio Corbo y Juan Claro. Estas mismas 10 personas conforman también el directorio de AquaChile, salmonera adquirida por Agrosuper el año pasado, la que continuará siendo presidida por José Guzmán.

Gonzalo, el menor de los hijos del empresario, no participó en la reorganización del gobierno corporativo. Desde fines de los 80 es dueño de la empresa Graneles del Sur, que, entre otros, es proveedor de Agrosuper.

Los desafíos

Gonzalo Vial, el menor de 10 hermanos, entró a estudiar agronomía a la Universidad Católica, pero en el primer año de carrera desertó. No era lo suyo. Instaló un gallinero en el campo familiar y empezó a vender huevos y pollos vivos. El mismo se preocupaba de la producción y repartía en la maleta de su auto a sus clientes en la Región de O’Higgins. Sus cuatro hijos ni siquiera habían nacido. Así empezó a crecer el negocio.

Dentro de sus principales características se destaca que sabe conformar equipos de trabajo de alto nivel. El mismo José Guzmán entró a trabajar como agrónomo en el segmento agrícola de la compañía, y Vial logró identificar su potencial.

Durante 2019, la compañía facturó US$ 3.254 millones; el 58% fueron exportaciones. Las ganancias llegaron a los US$ 250 millones.

“Durante el año 2019 se nos presentaron grandes desafíos y complejas coyunturas a nivel social y sanitario, las que han puesto a prueba a nuestro país y a Agrosuper. Estamos viendo, con especial atención, el impacto que ha generado el Covid-19 en la salud de las personas y la economía mundial”, dijo Gonzalo Vial en la Memoria 2019 de la compañía.

Hacia el futuro, el empresario destacó: “Estamos viendo que las proyecciones, en el mediano y largo plazo, hablan de un fuerte crecimiento en el consumo de proteína animal per cápita a nivel mundial”.

"Como vicepresidente tendré un carácter más ejecutivo"

-¿Por qué tomó la decisión de dejar la gerencia general del grupo y asumir como director?

-Los accionistas me extendieron una invitación para integrarme como vicepresidente del directorio y pese a que pude haber conservado el cargo de gerente general, optamos por el estándar normativo que rige a las sociedades anónimas abiertas, aun cuando Agrosuper S.A. no lo es, donde se plantea la separación de roles entre el gerente y director de una misma empresa. De esta forma, definimos que los gerentes del segmento carnes, acuícola y de administración y finanzas corporativo, informarán directamente al directorio.

-¿Por qué se decidió eliminar la gerencia general de Agrosuper?

-A mediados del año pasado establecimos formalmente una estructura con un gerente general en el segmento carnes, Agrosuper, un gerente general en el segmento acuícola, AquaChile y una gerencia corporativa de administración y finanzas que me reportaban a mí. Hoy en día, se ha definido que estas tres gerencias le reporten al directorio, donde como vicepresidente tendré un carácter más ejecutivo.

Los cambios en el directorio buscan enriquecer la mirada y acercar la visión del negocio a sus integrantes, facilitando la ejecución y logro de los planes estratégicos, con foco en el desarrollo sustentable.

-¿Cuáles son los beneficios que ve la dirección de la compañía el contar con tres ejecutivos que reportan al directorio?

-Dada la magnitud y especificidad de ambos segmentos, carnes y acuícola, este cambio permite gestionar la marcha y los detalles de cada uno, los que tienen sus propias particularidades.

Con un directorio de 10 integrantes, creemos que se generará el espacio suficiente para darle cabida al análisis detallado de la estrategia definida.