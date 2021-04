Los detalles del millonario acuerdo al que llegó Apple Chile con la asociación de consumidores

Consumo

Como un "hito histórico" en la defensa de los consumidores en Chile catálogo la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) el acuerdo conciliatorio conseguido con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes locales de la marca) tras la demanda colectiva presentada a fines del 2018.

La acción colectiva llevó a más de 150 mil consumidores de teléfonos de la marca a inscribir su adhesión.

En concreto, y tal como se dio a conocer ayer, la asociación consiguió un monto global de aproximadamente $2.474 millones (US$ 3,4 millones) que se repartirá entre los usuarios de siete modelos de iPhones, según algunas reglas.

El beneficio individual final que recibirá cada usuario se calculará transcurrido el proceso de inscripción electrónica de todos los interesados, y resultará al dividir el monto global señalado anteriormente entre todos los inscritos, con un tope máximo de 1,25 UF (unos $37 mil/ US$ 50) por equipo involucrado, según consignó Odecu.

Cabe consignar que los modelos específicos comprendidos en el acuerdo conciliatorio son: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone 7 SE, que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

"Las y los usuarios de los modelos señalados podrán solicitar, por vía electrónica, el beneficio individual a través del sitio web oficial de la conciliación que implementará la empresa auditora Deloitte Chile, que es la encargada de recibir las inscripciones y procesar los pagos", dijo Odecu.

La implementación del acuerdo

La organización también explicó que la página web de inscripción (www.conciliacionsmartphones.cl) estará disponible a partir del 21 de abril de 2021, sin perjuicio de que el período para realizar solicitudes de beneficios dura tres meses a partir de la fecha de implementación.

La implementación del acuerdo comenzará como fecha estimada el 15 de agosto de 2021.

"Durante la inscripción, los consumidores deberán realizar una declaración jurada sobre el hecho de haber sido usuarios de alguno de los modelos que forman parte del acuerdo y haber experimentado un rendimiento deficiente en los períodos indicados, identificando el equipo correspondiente a través del número de serie respectivo", se detalló.

En tanto, una vez acogidos los antecedentes de los interesados y verificado que estos se ajusten al acuerdo, Deloitte tendrá un plazo máximo de 60 días para proceder al pago del beneficio individual mediante un depósito bancario.