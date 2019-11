Mall Zofri sufre caída del 70% de sus ventas producto de las manifestaciones

Consumo

Comerciantes bolivianos, peruanos y paraguayos que representan el 30% de los ingresos, sin embargo, producto de la crisis social no han tocado suelo chileno.

A cinco kilómetros (km) de Iquique se encuentra el mall Zofri, centro de comercio de la zona franca de la Región de Antofagasta, donde trabajan en total cerca de 2.000 empresas. Desde que comenzó la crisis social a nivel nacional, el establecimiento vive un escenario dramático, cuenta el gerente de la Asociación de Usuarios Zofri – el sindicato más grande y antiguo del lugar-, Darío Blanco, ya que las ventas globales cayeron un 70% en los últimos 43 días producto de las manifestaciones que no permiten un horario regular.

A juicio del dirigente del sindicato, Mall Zofri no es el típico establecimiento comercial de cadenas como Parque Arauco o Mall Plaza, ya que sus ventas son principalmente mayoristas (90%) y se centra en espacios con galpones. En total, el segmento más golpeado fue este último, pues tuvo una baja de 43%, mientras que la línea minorista descendió un 27%, totalizando la caída de 70%.

Una situación que enciende la alarma de los empresarios del reciento, pues octubre es por lejos el mes más esperado del año para ellos. Al funcionar como un centro mayorista, comerciantes menores se abastecen para lo que serán las ventas navideñas que se producen entre noviembre y diciembre. Y en este período muchos de los compradores tradicionales no llegaron a Zofri.

"Esta navidad será atípica. Ya que el 20% de las ventas mayoristas se hace en octubre. Los clientes compran con tiempo las cosas de esa fecha. El perfil tradicional de un consumidor de nosotros es un comerciante que se abastece en distintas tiendas y luego llena un camión y se va, siendo los más típicos los extranjeros", dice Blanco.

Bolivianos, peruanos y paraguayos representan el 30% de las ventas de Zofri, sin embargo, producto de la crisis social no han tocado suelo chileno. A los primeros se les suma el caos interno, luego de la salida forzosa del ex presidente Evo Morales. "Ellos no vienen hasta que la cosa se normalice. Tienen miedo de que al comprar los saqueen en el camino y además los pasos fronterizos no están funcionando regularmente", añade el gerente del sindicato.

Personas de Arica y Parinacota son los otros mayores compradores de Zofri, pero tampoco han ido al establecimiento.

Para mitigar la baja de las ventas, la administración de Zofri propuso a los 2.000 empresarios la condonación total de los arriendos en los días de cierre completo, donde también se incluyen los gastos comunes. Además dieron facilidades para las facturas de octubre y noviembre, pues se permite a los usuarios pagar en cuotas de 30, 60 o 90 días.

En el caso de los locatarios del mall –comercio minorista- se les hizo una rebaja del 15% de la tarifa fija de su arriendo que parte desde noviembre de 2019 hasta diciembre de 2020, con la posibilidad de ser extensible a todo el 2021 si las ventas no repuntan para el año siguiente de suscripción de este acuerdo.

Mientras que para los mayoristas se les propuso una descuento del 10%, para quienes hagan renovación de contrato de sus galpones. Consultado a Blanco por la posibilidad de que usuarios de Zofri deserten del centro dijo que "no hay antecedentes de empresarios que hayan pedido retirarse".

Problemas logísticos

El puerto de Iquique es el segundo de los graves problemas de los comerciantes que operan en Zofri, ya que muchos de sus productos están retenido en el lugar. Esto partió con el paro de trabajadores y luego siguió con las amenazas de saqueos, lo que conllevó a que las distintas entidades que hacían posible el funcionamiento del terminal se detuvieran.

Normalmente el Puerto de Iquique mueve 320 contenedores en dos turnos, día y tarde noche. En los primeros días de manifestaciones los problemas con el terminal fueron leves, ya que el segundo turno sólo se podía completar 100 contenedores, pero con el transcurso del tiempo hubo días en que el movimiento fue cero.

"No hemos podido llegar a los 320 contenedores diarios. El puerto no puede funcionar cuando hay riesgo de personas y si no es el terminal el que para, lo hace la aduana y con ellos la sensible cadena logística de nosotros porque permiten la salida de carga desde el terminal", dice Blanco.