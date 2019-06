Ministerio de Medio Ambiente termina con el misterio y fija metas de reciclaje de papeles, cartones, plásticos y otros productos

Consumo

Los productores tendrán la obligación de hacerse cargo de los residuos que introducen en el mercado, a fin de fomentar “su reutilización y valorización", señala un documento publicado en el Diario Oficial.

Hoy se publicó en el Diario Oficial el esperado anteproyecto del decreto que establecerá los objetivos de recolección y valorización respecto del denominado segmento de envases y embalajes, en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). ¿El objetivo? Establecer normas a 2030 para reducir la producción de residuos, reciclar y reutilizar este tipo de elementos.

Pese a que se venían dando avances en torno a la implementación de la ley de reciclaje, las metas específicas para cada uno de los materiales eran la mayor duda en la industria. "Con estas metas vamos a transformar Chile en reciclaje a través de instaurar un nuevo sistema de recolección que va a llevar a los mismos hogares la posibilidad de recolectar todos los productos que se reciclan, complementando un sistema actual donde las personas llevan los productos reciclados a los puntos limpios", señaló la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

El decreto establece que desde 2022 el 11% del vidrio debe ser valorizado, es decir, debe tener un uso comercial. Para los metales como el aluminio, será 6%; papel y cartón y cartón para bebidas un 5%, y plástico un 3%. Estas cifras deberán ir en aumento gradualmente hasta 2030 quedando de esta forma: 65% en vidrio; 55% en metal; papel y cartón un 70%; cartón para bebidas un 60% y plástico un 45%.

A pesar de que a vista general las asociaciones del sector valoraron el contenido del decreto, desde la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (Anir) mantienen repartos en dos puntos: el del artículo 11 del decreto, correspondiente a los sistemas de gestión individuales versus los colectivos (productores) y en la concentración de territorios.

"El decreto interpreta bastante bien lo que se necesita. Sin embargo, no nos gusta que sea haga una discriminación entre un sistema de gestión individual de uno colectivo. Un sistema de gestión colectivo que tenga más de 20 actores puede retirar cualquier tipo de reciclaje, en cambio, un sistema de gestión individual estaría obligado a retirar sólo las marcas que ellos pusieron en el mercado. Eso es no detectar que el mercado se basa en materialidad. No tiene sentido poner restricciones de tener que recoger sólo lo suyo. No condice con la relación de la oferta y la demanda", dijo Alejandro Navech, gerente general de Anir.

Con la medida impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, se espera que Chile pase de valorizar un 12,5% de los envases y embalajes domiciliarios, a un 60% en 2030, "equivalente a las tasas de reciclajes de países desarrollados", según explicaron en el gobierno.

"El crecimiento económico y el cuidado del planeta no son dos caminos que se bifurcan. Tenemos que lograr que sean uno solo, y el crecimiento económico, a través de la economía circular, impulse la creación de nuevas empresas, emprendimientos, trabajos sustentables y formales" concluyó la ministra.

En 30 días hábiles de publicado el decreto, el Ministerio dictará una resolución que identifique cuáles productos constituyen envases o embalajes considerados domiciliarios (que los genera una persona natural desde su hogar) y no domiciliarios (del sector industrial).