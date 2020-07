Municipalidades alertan del millonario impacto en sus arcas del cierre de los casinos

Consumo

En tanto, el alcalde de Puerto Varas hizo una fuerte crítica a la operadora de casinos Enjoy.

Una compleja situación financiera es la que viven las Municipalidades de las comunas en que los casinos tienen presencia. Esto, porque parte importante de los ingresos que perciben son los de esta industria, añadiendo que se estima que una vez que reabran sus puertas, los ingresos no serán los mismos.

Lo anterior fue expuesto en la comisión investigadora de casinos de juego de la Cámara de Diputados. Claudio García, asesor jurídico de la Municipalidad de Coquimbo, señaló que por contrato de concesión deberían recibir el 20% de las utilidades de los ingresos de casinos. Sin embargo, debido al cierre de los establecimientos desde el 18 de marzo la Municipalidad no ha recibido "ningún peso".

En ingresos, aclaró que percibían, al año, aproximadamente $5 mil millones, pero desde marzo no han recibido nada, "con las consecuencias de las arcas municipales que eso significa".

Mario Araya, asesor jurídico de la Municipalidad de Viña del Mar indicó que mensualmente, percibían $2.200 millones por concepto de casinos, "dinero que no se está recibiendo y obviamente es lo más complejo para la Municipalidad y para los ingresos en nuestro presupuesto". Y agregó que el último ingreso que recibieron fue de $840 millones que era el promedio del mes.

En este sentido, y proyectando que recién en noviembre puedan volver a operar, Araya comentó que son unos $18 mil millones los que se dejarán de percibir.

Fernando Paredes, alcalde de Puerto Natales, estimó que las municipalidades han visto caer un 20% sus presupuestos, "pero a los que tienen casinos estamos hablando entre un 25% y un 30%".

En tanto, Rodrigo Ortiz , administrador municipal de Pucón, explicó que el municipio cuenta con un piso garantizado de 42.500 UF con concesionaria. Pero manifestó su inquietud sobre la disminución de sus ingresos: "El hecho de no estar funcionando significa al menos un tercio de los ingresos totales del casino, los que no vamos a apercibir. Eso equivale en el caso de Pucón alrededor de $700 millones de pesos".

La crítica del alcalde de Puerto Varas

Más allá de la delicada situación financiera de las municipalidades producto de cierre de casinos, el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde cuestionó la propuesta millonaria que fijó Enjoy para hacerse de la concesión de la comuna.

"Queremos que se aplique la Ley. Aquí hay una empresa quebrada que no ha respondido a las expectativas. No le echemos la culpa al estallido social ni a la pandemia, los incendios existen en todas partes y cada empresa debe estar dispuesto a los que accidentes existentes y debemos tener la capacidad de respuesta o la recuperación más inmediata posible y no andar lamentando y echando la culpa a terceros de lo que hemos sido incapaces de ejecutar, como también ofrecer algo que a los ojos de todo buen entendedor no era posible."

Y siguió: "Y ahí está la realidad: se prometió más plata que el porcentaje real que se podía dar. En Puerto Varas recibíamos $1.300 millones. La oferta de la empresa llegó a la suma de $3.700 millones. Yo no sé qué negocio puede crecer o los pasados concesionarios nos estaban engañando. Eso hay que revisar, y es ahí donde fallamos todos", concluyó.