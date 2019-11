Parque Arauco reporta resultados del tercer trimestre y advierte sobre impacto de cierre de algunos centros comerciales

Consumo

La firma de los Said mostró un favorable desempeño en el período impulsado principalmente por el resultado de la mejora en los niveles de ocupación en los activos presentes en 2018 y 2019, especialmente en Perú y Colombia.

Parque Arauco informó este viernes al regulador su estado de resultados del tercer trimestre de este año, y aunque en él todavía no se recoge el efecto del cierre de algunos de sus establecimientos en Chile producto del conflicto social -que partieron el 18 de cotubre-, la firma ligada a la familia Said dijo que además del cierre de sus activos por algunos días, también deberá recoger los daños de "distintas magnitudes" registrados en algunos de sus malls, precisando que aun "no es posible cuantificar el efecto financiero total de estos eventos".



Con todo, durante el tercer trimestre la cadena de centros comerciales obtuvo un favorable desempeño, pese a que en el país la actividad del consumo se ha visto impactada por el menor crecimiento. Así, en el período aumentó un 7,9% sus ingresos, lo que significó una recaudación $ 49.983 millones, versus 46.326 millones de igual lapso del año anterior.

Según su análisis razonado, el crecimiento se produjo principalmente por el mejor desempeño de sus operaciones internacionales (Perú y Colombia), la mejora en los niveles de ocupación e incorporación de nuevos activos, esto último en Chile.

Justamente, este año se agregaron más metros cuadrados a su superficie arrendable, la que se incrementó 3,7%, alcanzando 1.069.000 m2, lo que se explica por la inauguración de Arauco El Bosque, Arauco Express Coquimbo, Arauco Express El Peñón y, más recientemente, partes del espacio comercial de Puerto Nuevo Antofagasta.

Lo anterior llevó a un aumento en el nivel de ocupación consolidado, de 92,8% en 2018 al 94,8% este trimestre.

Durante el tercer trimestre, los ingresos en Chile alcanzaron $ 29.279 millones, en Perú $ 13.871 millones y en Colombia $ 6.834 millones. Entre los útimos dos países mencionados representan el 41,4% de los ingresos totales en el tercer periodo. Además, el reporte indicó que el peso colombiano promedio se depreció 5,6% durante el año y el sol peruano promedio se apreció 5,0%, ambos contra el peso chileno.

En tanto, durante julio y septiembre Parque Arauco tuvo ganancias por $ 14.586 millones para sus controladores, lo que significó un alza de 4,4% que el mismo período del año anterior donde percibieron $ 13.972 millones.