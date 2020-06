Pilar Dañobeitía: “La normalidad tal como la conocimos es cosa del pasado”

Consumo

Tras dejar la gerencia de Corpgroup, hoy está abocada a la presidencia de la cadena de supermercados. Dice que tras la pandemia sólo sobrevivirán las organizaciones que comprendan el momento actual como una realidad que llegó para quedarse.

La cadena supermercadista SMU vive en la actualidad días intensos y dinámicos. El próximo 22 de junio, la compañía controlada por la familia Saieh ingresará junto a Cencosud al selecto grupo de 29 empresas que conforman el índice S&P Ipsa, luego de que se anunciara la salida de Latam y Salfacorp del registro. En la práctica, esto se traducirá en que sus acciones tendrán mayor visibilidad para los inversionistas, cuestión que tiene a la plana mayor de la empresa muy contenta.

Además, desde el fin de semana recién pasado, Unimarc, el caballito de batalla del retailer, se sumó a la oferta de la aplicación Cornershop, lo que permitirá facilitar las compras de sus clientes durante los tiempos de pandemia. Detrás de estos acontecimientos está la mirada atenta de su presidenta Pilar Dañobeitía, ejecutiva de Corpgroup que el mes pasado fue elegida por El Mercurio como “Ejecutiva del año” y que el próximo 2 de julio participará, junto a Loreto Silva y Hans Eben, en el segundo encuentro de #SomosFinancieras del DF sobre “La diversidad como una alternativa para navegar durante la crisis”.

Hasta fines de 2019, Doñobeitía se desempeñó como la gerenta general de Corpgroup y desde esa posición le tocó participar muy directamente en las empresas, negocios y en el apoyo en la gestión financiera de las fundaciones del grupo. Hoy, además de ser la presidenta de SMU, es directora en Vivo Corp, de la Fundación Corpartes y está a cargo del family office. Así, y con un estilo discreto y alejado de las luces, se ha transformado en una pieza fundamental en el holding que conformó Álvaro Saieh a partir de la década de los noventa y del cual dejó la primera línea a comienzos de este año.

-Dada tu experiencia en el holding le deben preguntar harto los hijos de Álvaro…

-La relación es bastante cotidiana. Con Francisca hace rato somos muy cercanas, porque hace un par de años que venimos trabajando en su preparación para que entrara al directorio de SMU. Mi tarea durante dos años fue hacerle una inmersión en un amplio sentido en el negocio de SMU, traté de transmitirle el máximo conocimiento posible para que cuando ella llegara lo hiciera lo más al día posible y estoy convencida de que está haciendo un tremendo aporte al directorio. Con Jorge Andrés llevamos años trabajando juntos y tenemos un contacto permanente por Corpgroup, así es que ese es una relación muy fluida, lo mismo con Catalina, porque ella es quien tiene a cargo el tema del family office, así es que me entiendo con ella directamente para todos los temas relativos a esta área y todas las cosas personales de la familia.

Siempre me he sentido muy cómoda con todos, obviamente son muy distintos a Álvaro, pero los conozco casi desde el mismo tiempo que a él, entonces también sé cómo funcionan. Ahora, también entiendo que las confianzas no son transferibles y que por lo tanto yo estaré ahí el tiempo en que ellos se sientan cómodos conmigo.

-¿Cómo ha impactado a SMU este contexto de pandemia?

- La crisis del coronavirus ha representado un desafío importante para SMU, pero en un sentido justamente inverso al de octubre de 2019. Ahora -en condiciones difíciles- hemos tenido que redoblar los esfuerzos de operación para atender un aumento significativo de la demanda por alimento e insumos. Nuestro principal foco ha sido la protección y salud de nuestros colaboradores y clientes, así es que hemos implementado todas las medidas exigidas por la autoridad sanitaria. Junto con ello, nos hemos preocupado por los más vulnerables en esta crisis, implementando horarios especiales para la tercera edad, personas con movilidad reducida y embarazadas; hemos ideado accesos preferentes para profesionales de la salud e implementado otra serie de medidas, que están en línea con los estándares y acciones ejecutadas por los retails alimenticios más desarrollados de Estados Unidos, Europa y Asia.

- Y en un plano más general, ¿qué crees que nos enseñará esta pandemia?

- Hoy más que nunca en la historia, la salud de las organizaciones y el funcionamiento de la economía dependen de la salud de la fuerza laboral; de la salud de la sociedad y de la salud del planeta. Los que piensan que las organizaciones deben solamente “resistir” durante estos meses, pues todo volverá a la normalidad, ¡están equivocados! La normalidad, tal como la conocimos, es cosa del pasado. Ya fue.

En mi opinión, sólo sobrevivirán las organizaciones que comprendan el momento actual como una realidad que llegó para quedarse y que -por tanto- se adapten de manera ágil y flexible ante los nuevos desafíos, con equipos resilientes y capaces de enfrentar un mundo cada vez más incierto e impredecible. Es ahí donde nos estamos jugando el partido todos quienes tenemos la responsabilidad de liderar empresas, organizaciones y equipos. En estos tiempos difíciles, los líderes estamos siendo puestos a prueba -más que nunca- por nuestra capacidad de enfrentar el presente, más que por nuestra visión para proyectar el futuro. Este es el momento que a nosotros nos está tocando enfrentar y debemos hacerlo conduciendo por el camino correcto y sin perder la brújula, pues son muchos los que dependen del acierto o equívoco de nuestras decisiones.