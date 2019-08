Piñera propone a los peruanos exportación conjunta del pisco para terminar con histórica disputa

Consumo

Mandatario dijo en un canal de televisión peruano que "lo lógico sería unir fuerzas para promover la exportación del pisco al mundo".

Tras asistir al cierre de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el mandatario chileno, Sebastián Piñera dio una entrevista al medio local Canal N, donde fue abordado por la polémica denominación de origen del 'pisco', donde están enfrentados ambos países.

El presidente chileno plateó que la solución para la controversia histórica sobre el origen del pisco, es la exportación conjunta de este bajo un sola denominación.

"Exportamos tan poco pisco fuera de nuestras fronteras y tenemos tanto potencial (...) Lo lógico sería unir fuerzas para juntos promover la exportación de pisco al mundo, en lugar de estar enfrentados en estas luchas", dijo el mandatario.

Agregó que "sé que hay una diferencia de opinión sobre quién es el dueño de la marca pisco. Los peruanos creen que es peruano, los chilenos creen que es chileno. Busquemos la manera de entendernos", anotó Piñera.

El mandatario también aprovechó de elogiar la bebida peruana, indicó que "el pisco peruano es extraordinario", que le gusta mucho, pero que también le gusta "el pisco chileno".

En otro tema, Piñera también exaltó la organización de los juegos Panamericanos celebrados en Lima, e indicó que queda la vara ´muy alta´ para Santiago 2023.

"Creo que Lima ha hecho una gran labor en los Juegos Panamericanos. He podido recorrer algunos de los recintos deportivos, he podido ver la organización, he podido ver el entusiasmo, el compromiso de la gente. Por tanto, los Juegos Panamericanos de Lima han sido muy buenos y felicito a todos los responsables", aseveró.