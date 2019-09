Proyecto obliga a que máquinas expendedoras de Alimentos ofrezcan 30% de productos sanos

Consumo

El proyecto de parlamentarios de RN y la UDI hace obligatoria la medida para máquinas ubicadas de centros de salud y recintos comerciales.

"Las máquinas expendedoras de alimentos que se encuentren ubicadas en centros de salud, cualquiera sea su denominación, o en establecimientos comerciales deberán contener una oferta saludable que represente un 30% de la oferta total"; ese es el objetivo del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados de RN y la UDI.

Los legisladores argumentan que la Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud y "este derecho no solo corresponde acciones tendientes a la recuperación y rehabilitación del individuo".

Explican además que "las máquinas expendedoras no tienen mayor limitación o regulación en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, para la explotación de las mismas sólo deben cumplirse con una breve lista de requisitos, a saber: presentar solicitud ante el SII, que deberá indicar la marca y modelo de máquina, el producto que se expenderá, domicilio y ubicación precisa de su instalación".

Como complemento manifiestan que "la asociación de médicos de EE.UU. solicitó en 2018 que se eliminen las máquinas expendedoras con comida no saludable de los centros de salud. Lo anterior sustentado en la contradicción que existe en la actividad médica que busca resguardar y asegurar la salud de sus pacientes con la comida chatarra que no permite alcanzar esos objetivos" y lo mismo sucede "hoy cuando la asociación de médicos de España se alza contra las máquinas expendedoras de alimentos no saludables", sostiene el texto del proyecto.

La iniciativa fue enviada a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y en su redacción no establece si existirá algún plazo para la entrada en vigencia de manera que el comercio y los centros de salud se adapten a la eventual nueva regulación.