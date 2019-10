Sindelen acusa a Ursus Trotter de abusar de la reputación alemana al vender artículos de origen chino

Consumo

Por su parte, la empresa alemana rechazó previamente el dictamen del consejo, organismo que lamentó la decisión.

Sindelen, empresa chilena de artículos de calefacción y cocina, fue hasta el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar) para reclamar contra Ursus Trotter por el excesivo uso de su goodwill (reputación de una empresa) para vender sus productos, pero no consiguió revertir la situación.

"Se hacen aparecer como de origen alemán para darle una mejor imagen basada en la reputación de éstos, utilizando su goodwill, en circunstancias que los productos son, como en casi todo el mercado, de procedencia China", dice Sindelen en una inserción en El Mercurio.

Allí mismo, los acusaron de engaño, pretensión exagerada y absolutos publicitarios, porque en sus embalajes, manuales, pólizas incluyen "German Engineering & Design", acompañado de imágenes con la bandera y escudo alemán, utilizando el idioma alemán, junto con la afirmación: "Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza".

Sindelen pidió al Consejo técnico de publicidad expresar su parecer sobre el tema para orientar a la industria respecto a la publicidad en la que se le da la relevancia al origen de los productos y servicios.

En respuesta el Conar manifestó que en un mundo globalizado como el actual, muchos productos son fabricados en múltiples países y el origen de los mismos tendrá mayor o menor importancia según el bien que se comercialice, sin embargo, es preciso que se advierta la procedencia para no abusar de la confianza del cliente si se presta para interpretaciones erróneas.

No obstante, dijo que no es posible resolver el reclamo dado que Ursus Trotter rechazó la competencia de la autoridad. "Lamentando la decisión del avisador reclamado de no someterse al dictamen/decisión del Consejo. Se considera relevante insistir en la importancia de fomentar la autorregulación", dijo en su opinión ética el Conar.