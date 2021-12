Consumo

Exigen mejores condiciones salariales y laborales. Presidenta del sindicato apunta a que la situación se agravó luego de que Nestlé Chile adquiriera la chocolatería.

No está siendo un inicio de semana fácil para La Fête Chocolat. El sindicato de trabajadores de Chocolates del Mundo (que reúne a 131 trabajadores) ha decidido iniciar una huelga legal a partir de hoy. ¿El motivo? exigen mejores condiciones salariales y laborales.

Durante la jornada de este lunes los trabajadores se movilizaron hacia las oficinas de la empresa ubicadas en la comuna de Quilicura, donde también está la fábrica, con el propósito de impedir el paso de sus empleadores.

Constanza Figueroa, presidenta del sindicato que fue conformado hace tres meses, indicó que l movilización se da ante "el cambio de la estructura de La Fête", ya que afirma que antes tenían horarios definidos, pero que la situación con el tiempo fue cambiando.

Cabe recordar que la empresa fue adquirida por Nestlé Chile, lo que a juicio de Figueroa empeoró las condiciones.

"Empezaron los cambios de turnos porque ellos le pidieron que la producción se triplicara, a costos de nosotras", acusa la dirigenta sindical, agregando que siguen con el mismo salario desde hace años.

Figueroa agrega que "el empleador no quiso negociar en las tres reuniones que hemos tenido; no tenemos aguinaldo, no tenemos bono de vacaciones, nada. Ellos creen que vamos a seguir trabajando con la misma plata que entramos hace muchos años atrás".

Consultados, en La Fête dijeron que "como empresa hemos impulsado, y seguiremos tratando de agotar todas las instancias de diálogo en las diversas instancias que abarcan los procesos de negociación, sin alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes".

Agregaron que seguirán haciendo "los máximos esfuerzos para seguir entregando productos y una atención de la más alta calidad a nuestros clientes".

"Esperamos que el periodo que dure la paralización tenga el menor impacto en el normal funcionamiento de nuestra operación. Estamos seguros de que llegaremos a un acuerdo en el corto plazo con la organización sindical".

A la fecha, la compañía cuenta con 620 colaboradores.