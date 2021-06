Uber va por todo: anuncia que adquirirá el 100% de Cornershop

"Cuando construyas tu futuro con alguien ... ¡en algún momento tienes que ir con todo!", de esta forma Oskar Hjertonsson, uno de los fundadores de Cornershop, anunciaba que Uber tomaba el 47% restante de aplicación.

De acuerdo a documentos de la SEC, la aplicación de transportes llegó al 100% a cambio de 29 millones de acciones. Se espera que la transacción se concrete durante julio.

Cabe recordar que en octubre de 2019 Uber tomó el control de Corneshop por unos US$ 400 millones.

"Pero para realmente desbloquear todo el potencial de esta asociación, debemos operar como una sola empresa", sostuvo Hjertonsson en su cuenta de Twitter.

"Estoy muy orgulloso de que seremos una parte esencial de la misión y plataforma tecnológica global de Uber. Tenemos grandes sueños y mucho trabajo por delante y gran parte de ese trabajo será dirigido por nuestro equipo técnico en Santiago de Chile. ¡Viva Chile mierda!Bandera de Chile", añadió.

1 When building your future with someone... at some point you gotta go all-in! Today we're announcing that @Uber will acquire 100% of Cornershop. We’re thrilled to join @dkhos and the Uber team to build better solutions for instant local commerce around the world. 🌎