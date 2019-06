Un tercer miembro entra al exclusivo club de los multimillonarios con más de US$ 100 mil millones

Consumo

El director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, tienen nueva compañía en su clan de súper multimillonarios.

El club de los súper multimillonarios tiene un nuevo miembro. Hasta ahora, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, eran los únicos que habían amasado un patrimonio de más de US$ 100 mil millones en todo el mundo.

Pero a este exclusivo grupo se acaba de incorporar un tercer integrante, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, y se trata del primer europeo.

El nuevo miembro es nada menos que el magnate de la industria de la moda y dueño de la mayor fortuna de Francia, Bernard Arnault (a la derecha en la foto).

Arnault es el president del directorio de LVMH, grupo que controla marcas como Dior, Louis Vuitton, y Moet & Chandon.

Su patrimonio ha crecido en US$ 32 mil millones este año, el mayor salto entre todos quienes figuran en el ranking de la agencia.

De este modo, su fortuna alcanzó la barrera de los US$ 100 mil millones, ubicándose por debajo de Gates, con US$ 106 mil millones, y Bezos, con US$ 119 mil millones, lo que ubica al CEO de Amazon además como la persona más adinerada de la historia moderna.

Según un recuento de Business Insider, Arnault figura además en la lista de millonarios filántropos que comprometieron donaciones para reparar la catedral de Notre Dame, de París, luego de que fuera afectada por un devastador incendio.

El multimillonario francés comprometió 200 millones de euros (US$ 224 millones), aunque un alto funcionario ligado a la campaña de reconstrucción aseguró a la agencia AP la semana pasada que hasta ahora, ninguno de los magnates ha materializado todavía sus aportes.