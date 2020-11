Consumo

Firma destacó mayor tráfico de clientes en agosto y septiembre ante el levantamiento de restricciones por pandemia.

Si bien la crisis sanitaria sigue afectando los resultados de SMU, la supermercadista está viendo un cambio en la tendencia.

La firma que opera bajo las marcas Unimarc, Mayorista 10, Alvi y Ok Market- tuvo utilidades por $9.512 millones en el tercer trimestre 2020, cifra 7,6% menor a la del mismo período en 2019, cuando reportó utilidades por $10.298 millones.

Por su parte, la utilidad neta de los primeros nueve meses de este año fue de $ 9.869 millones, con una disminución de 59,1%, resultado se obedece principalmente a los resultados del segundo trimestre. En este marco, SMU valoró el desempeño en agosto y septiembre, lapso en el cual destacó el inicio de una recuperación en las operaciones.

Es así que a pesar de que los ingresos cayeron en 4,1% a $ 558.165 millones en el tercer trimestre, la compañía indicó en su análisis razonado que "durante los meses de agosto y septiembre de 2020, se observó una recuperación en el tráfico de clientes y, por ende, en las ventas, reflejando el levantamiento de algunas de las restricciones relacionadas con la pandemia que habían tenido un impacto negativo importante en el número de transacciones entre abril y julio".

Las ventas del segmento Supermercados Chile disminuyeron en 1,6% en los primeros nueve meses de 2020 con respecto al mismo período de 2019, y en el tercer trimestre de 2020 la disminución fue de 4,2%. Además de la reducción en tráfico asociada a la crisis sanitaria, la disminución en ingresos también se debe en parte al menor número de locales abiertos en 2020 en comparación con 2019, dijo SMU. Por formato, Unimarc muestra una disminución de ingresos de 6,2% entre julio-septiembre. Por su parte, los ingresos del formato mayoristas cayeron 0,2%. En el caso de las tiendas de conveniencia OK Market, las ventas disminuyeron 5,3%.

Un cambio en la tendencia, fueron los ingresos del canal e-commerce, incluyendo el formato Telemercados y las ventas de la tienda oscura Los Dominicos, que aumentaron 101,1% en el tercer trimestre. Considerando la venta online completa, incluyendo las plataformas propias de SMU y la venta a través de last milers, hay un crecimiento de 155% entre julio-septiembre, con respecto a los mismos períodos de 2019.

Durante los primeros nueve meses de 2020, la supermercadista abrió cinco locales de OK Market. Sin embargo, decidió cerrar definitivamente cinco locales de Unimarc, tres locales de Mayorista 10, un local de Alvi, y cuatro locales de OK Market. "Todos estos cierres corresponden a locales que sufrieron daños significativos en el contexto de la crisis social en Chile, con la excepción de dos tiendas de OK Market, donde la decisión obedece a la evolución del desempeño, como parte del curso normal del negocio".

Así, al cierre del tercer trimestre de 2020, SMU cuenta con 503 locales en Chile entre Arica y Punta Arenas, que se comparan con los 510 establecimientos que tenia a la misma fecha de 2019.