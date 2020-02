Vinos de Chile advierte un complejo primer semestre ante baja demanda y cancelación de ferias en China

Consumo

El gremio buscará potenciar la venta a través del comercio electrónico, método que está mucho más avanzado en el país asiático.

China es uno de los mercados más importantes para el sector vitivinícola, por lo tanto, no está ajeno a los efectos colaterales de la rápida propagación del coronavirus, menos cuando un 16,5% de sus exportaciones están dirigidos al gigante asiático.

La directora comercial de Vinos de Chile, Angélica Valenzuela, indicó que el primer semestre del 2020 se ve muy complejo debido a la fuerte baja en la demanda.

"La gente en China no está saliendo, no se está reuniendo, los restaurantes están cerrados y el Año Nuevo Chino no generó el movimiento esperado. Si a eso le sumamos que había stocks muy altos -dadas las expectativas de las fiestas- el escenario no es auspicioso", acotó Valenzuela y agregó "en China se están haciendo todos los esfuerzos por controlar la crisis y los puertos están funcionando", añadió Valenzuela.

Según datos del gremio, el año pasado se vendieron cerca de US$ 250 millones de vino embotellado, que representan 7,7 millones de cajas.

En medio de este escenario, se suma a que se han cancelado y/o postergado la mayoría de las ferias más importantes de promoción del vino en el mercado asiático, las cuales son instancias claves para los productores chilenos.

"Dado que se han cancelado ferias claves para los productores chilenos, estamos abriendo la posibilidad de potenciar el e-commerce como una alternativa de negocios, focalizarnos en otras fechas de consumo y otros mercados asiáticos como Japón, Corea del Sur, Vietnam e India", agregó la directora comercial de Vinos de Chile.

Finalmente, Valenzuela explicó que "en estos momentos es difícil dimensionar el impacto real para el sector porque es complejo estimar lo que no se ha vendido en este período. Además de los efectos que tendrá la ausencia de actividades comerciales y una probable disminución del crecimiento en 2020", dijo. Lo que sí podemos prever es que existirá un mayor stock porque en el Año Nuevo Chino no se vendió lo esperado y la gente se está quedando más en su casa y disminuyendo su consumo.

Según los expertos, el escenario más probable es que la emergencia de salud en China se controle a fines de marzo y el crecimiento del pib quede en 5,4%".