“El principal obstáculo para hacer innovación no es la tecnología, son las personas”

Emprendimiento

El exvicepresidente ejecutivo de Corfo está liderando un plan de internacionalización del centro en la región para los próximos tres años.

Hace unos días el Club de Innovación inauguró el primer hub de innovación corporativa del país y de Latinoamérica, instancia que busca activar y acelerar la innovación corporativa de sus más de 40 asociados. La tarea es ambiciosa, pues el centro planea expandirse a la región con un proyecto de transformación y desarrollo digital que ya partió en Colombia, y que está siendo liderado por el exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran.

Desde su reconocida experiencia, el economista profundiza en este modelo de gestión de innovación, que desde un enfoque sistémico, puede, en su opinión, ir cerrando el déficit de productividad que el país lleva por más de 17 años.

-¿Cuáles son las metas que se ha propuesto el club para aportar a recortar esta brecha?

- Para avanzar en enfoques de innovación abierta a nivel corporativo el tema tiene que ver mucho con la interacción de las personas, primero al interior de la organización y luego en cómo esa organización es capaz de vincularse con un ecosistema global que desarrolla conocimiento y tecnología a una tasa vertiginosa. Lo que hacemos a través de la incorporación de empresas como miembros del club es traer esta experiencia global, la que en Chile está subdesarrollada, como un enfoque de gestión de la innovación a nivel corporativo, la que se suma a una serie de herramientas específicas que ayudan a la gestión de proyectos específicos que van mostrando un camino y que, por lo tanto, van dando a lo largo del tiempo mayor capacidad de influencia de aquellos grupos que están pensando de esta manera el desarrollo del negocio.

- El club tiene un proyecto de transformación y desarrollo digital para los próximos tres años ¿Cuál será su alcance?

- La transformación digital es clave, es el primer tsunami tecnológico ocurriendo y lo que está generando el club es una plataforma virtual que facilita la interconexión y la colaboración en el ecosistema de innovación global y con los partners internacionales. Pero muchas veces lo que inhibe la innovación en las corporaciones o la innovación con terceros son elementos de déficit de capital social y en la base de ese déficit está la confianza, entonces también hay un espacio físico que es este cowork a disposición de los miembros para iniciar el proceso con conversaciones y traerlos a un ambiente que nosotros lo definimos como un ´honest broker´. El proceso de hacer innovación abierta parte con conversar primero para generar confianza, conectarte con aquellos que pueden ser complementarios y colaborar (...) hay que trabajar sistemáticamente para ir rompiendo estas barreras culturales. No es la tecnología el principal obstáculo, son las personas y la forma en que interactúan entre sí al interior de las organizaciones.

- Ha dicho que para subirse a las transformaciones tecnológicas disruptivas se requiere impulsar la innovación sistémica con participación de varios actores, entre ellos las empresas pero su tasa de I+D y de innovación es aún baja ¿Algo se ha hecho mal? o ¿desde las empresas se ha subestimado el hacer innovación?

- Cuesta cambiar la cultura y en ese sentido uno se acostumbra a un enfoque un poquito más rentista del desarrollo de negocios. El tema de la innovación tiene que ver con cómo voy generando lo que los economistas llamamos cuasi rentas y que tienden a desaparecer cuando dejo de innovar, entonces la única respuesta a eso es la innovación permanente, no como una moda pasajera y eso requiere un shock cultural al interior de aquellos que tienen el poder en las empresas.

- ¿Falta que las grandes empresas confíen más en el talento de las startups?

- Acercarse y atraer emprendimientos de base tecnológica que tienen la capacidad de observar fenómenos y hacer propuestas de innovación que difícilmente se generen en la estructura corporativa tradicional es una ventaja. Que no sientan las grandes empresas que les están haciendo un favor o un tema de responsabilidad social el vincularse con esas startups.

- ¿En qué aspectos de la innovación se ha avanzado más?

- El Global Entrepreneurship Index desde 2015 nos empieza a poner sistemáticamente entre los 20 países más importantes del mundo en emprendimiento dinámico por la formación de ecosistemas, que no son iniciativas aisladas. Hay que ponerse la meta de estar entre los 10 mejores en los próximos 10 años (...) Por primera vez, se ha creado un enorme capital social en programas de innovación sistémica y te puedo dar un dato que no está en la prensa: se movilizaron US$ 600 millones de los cuales un 42% fue financiado por el sector privado para hacer I+D+i entre 2015 y el 2018.

- ¿Qué sectores deberían liderar estos procesos con miras a que Chile deje de ser un exportador de materias primas?

- No se trata de decir vamos a abandonar la minería, pero sí podemos producir cátodos para baterías de autos eléctricos porque tenemos cobalto suficiente, entonces tenemos que promover en un enfoque de innovación abierta sobre cómo recuperamos el cobalto de manera limpia. Chile debe subirse a una plataforma tecnológica existente, obtener libertad de operación a través de negociar la propiedad intelectual para hacer investigación y desarrollo y resolver aquellos aspectos que son específicos a Chile, ese es un enfoque distinto y es replicable en todos los sectores estratégicos.

Rocío Fonseca: "Meritocracia"

-El aporte de las mujeres a la innovación ha sido notorio ¿Qué tan necesario es hoy que una gerencia como la de innovación de Corfo sea liderada por una mujer, en este caso Rocío Fonseca?

- Es el ejemplo de la meritocracia, estudió en un instituto profesional, pero se ganó una beca para ir al MIT, primer gran salto notable. Entró en Start-Up Chile y tres meses antes de terminar (nuestra gestión) la ascendimos a gerente por el estupendo desempeño que tuvo. Le dimos un objetivo: el impacto económico del emprendimiento de Start-Up Chile tiene que aumentar porque los jóvenes vienen y se van, entonces lo que tienes que hacer es cambiar el modelo de un B2C a un B2B donde el tema de la colaboración con el nivel corporativo es clave. Ella fue y lo hizo y tiene un montón de empresas vinculadas acá y nosotros en el club la apoyamos. Hoy día los números cambian, así como el impacto y el levantamiento de capital, reestructuró profundamente Start-Up Chile.

- ¿La relación con Corfo será estrecha entonces?

- Esperamos colaborar con Corfo en la misión de aumentar la innovación empresarial en Chile, sin duda.