Videojuegos, producción audiovisual y arquitectura: el nuevo foco exportador de Imagen de Chile

Emprendimiento

Se convocó a actores públicos y privados para trabajar y desarrollar una nueva marca para el país: “Pregunta por Chile, un mundo de servicios”.

Un foco diferente al de los sectores productivos tradicionales del país es el que eligió Imagen de Chile para darle realce fuera del país y fomentar su exportación. Se trata de servicios no tradicionales, principalmente enfocados en aquellos que integran la llamada economía creativa.

Bajo la marca “Pregunta por Chile, un mundo de servicios”, la agencia gubernamental optó por una campaña para promocionar en el extranjero los servicios seleccionados del área audiovisual, de videojuegos y de arquitectura, además de ingeniería y tecnologías de información.

El criterio para elegir a esos tres sectores no tradicionales abarcó diversos aspectos: el grado de desarrollo y de madurez, su internacionalización, el nivel de talento, y también porque son sectores que tienen ventajas comparativas y una evaluación positiva conjunta desde ProChile, Corfo y los ministerios de Economía y Hacienda.

Si se considera que en los últimos 20 años, el valor de las exportaciones de servicios no tradicionales se ha multiplicado por diez, pasando de envíos por US$ 92 millones en 1997 a US$ 1.008 millones en 2016, y que la cantidad de exportadores más que se triplicó en este mismo período, la decisión parece acertada.

De eso está convencida Myriam Gómez, directora ejecutiva de Imagen de Chile, quien explica que “había un espacio muy positivo y una demanda insatisfecha porque realmente hubiera un esfuerzo liderado desde el sector público, pero que convocara al sector privado también, donde se le diera un espacio específico y concreto para impulsar a Chile como un proveedor relevante de la exportación de servicios globales”.

Una vez detectada esta carencia, en 2016 la primera etapa fue construir una marca que representara a la industria de servicios, así como existe la marca Food from Chile o Salmón Chile, en un trabajo público-privado que derivó en “Pregunta por Chile, un mundo de Servicios”.

“Chile, aun cuando ha tenido un desarrollo súper exitoso en lo que son los sectores productivos tradicionales, entendiendo minería, alimentos, productos del mar o vino, todavía había que iniciar un trabajo más profundo o que involucrara de manera más activa a todos los sectores. Entonces esta campaña fue muy bien recibida y recogida por todos los actores del mundo de las asociaciones relacionadas a estos sectores. Eso permitió llegar a un trabajo de consenso”, destaca Gómez.

En una segunda etapa, ya en 2017, se definieron acciones concretas en los mercados en que el país tiene ventajas competitivas: aquellos de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia y Estados Unidos, “porque son mercados naturales, que conocemos y hemos trabajado hace muchos años (…) y donde Chile tiene mejores ventajas en términos de posicionamiento. Tenemos elementos comunes, no es lo mismo que ir a mostrarnos a Asia o Europa, donde desde la lejanía hay un gap que hay que superar”, aclara la directora ejecutiva de Imagen de Chile.

Los resultados

Para darle visibilidad a este tipo de servicios, la agencia creó un sitio web en inglés y español, que promovía la oferta chilena, que incluía un directorio de más de 550 empresas con información completa de contacto, además de la promoción de 470 tipos de servicios estandarizados y más de 50 casos de éxito de exportadores chilenos.

Los embajadores de la campaña fueron Gabriel Osorio, en el área audiovisual; Cazú Zegers, arquitectura; Maureen Berho, videojuegos; Mónica Retamal, tecnologías de la información y Margaret Lengerich, servicios de ingeniería.

Aunque todavía no está cuantificada la cifra de negocios que hizo posible la campaña, los resultados de esta plataforma son decidores: recibieron 620.000 visitas (11,23% al área de arquitectura; 4,9% a servicios audiovisuales y 6,44% a videojuegos), 3.900 personas realizaron solicitudes de información a empresas o bien búsqueda de algún servicio específico dentro de ella y generaron más de tres millones de interacciones en redes sociales.

A estos se suman los resultados de eventos presenciales, donde activaron la marca en países como Perú, Colombia, España, México y Canadá, con un impacto a más de 12.000 personas con mensajes de la campaña, que logró congregar a casi 700 líderes de opinión.

“Primera vez que veo un esfuerzo público privado tan serio, tan comprometido y de consenso en hacer una apuesta concreta y que también sea respaldada para hacer un acción efectiva de promoción para visibilizar a Chile como actor relevante. Caemos en la trampa de los commodities (…) cuando los precios internacionales no nos favorecen, nos obliga a ser mucho más creativos y agresivos para ver cómo diversificamos de manera efectiva nuestro sector exportador y avanzar en aquellos sectores que van a ser el futuro del mundo que tiene que ver con el talento, la creatividad, la vanguardia, la tecnología”, cree Gómez.

Dada la positiva evaluación, la directora ejecutiva de Imagen de Chile adelantó que la idea es darle continuidad con una segunda etapa este año.