Chilenos aprueban restricción de bolsas plásticas, pero reciclan poco

Empresas Conscientes

Investigación de Mallplaza y Activa Research indica que 8 de cada 10 chilenos concuerdan con ley que prohíbe su entrega en el comercio, mientras un 75% declara que pocas veces recicla.

En Chile se consumen más de 3.400 millones de bolsas plásticas al año y 386 mil por hora, y se calcula que cada persona utiliza unas 200 al año, situación que genera un grave problema al ecosistema.

Al parecer, los ciudadanos están siendo más conscientes del daño que genera el plástico en el planeta. Cada vez es más habitual ver que las personas lleven sus propias bolsas reciclables o biodegradables cuando van de compras a un supermercado, feria o almacén de barrio. Poco a poco están acostumbrándose a tener que hacerlo, pero hay otros que tal vez no están de acuerdo y simplemente no apoyan la medida.

Mallplaza junto con Activa Research desarrollaron un Estudio de Opinión de Medio ambiente que analizó los principales desafíos de los chilenos en este ámbito y el impacto que ha tenido la ley que prohíbe el uso de las bolsas plásticas en el comercio. La investigación concluyó que ocho de cada diez chilenos están de acuerdo con esta normativa.

Si bien uno de los principales resultados señala una fuerte preocupación de los chilenos por los temas medioambientales, también demostró que aún las personas no han incorporado hábitos como el reciclaje y la reducción de residuos.

La gerente de Asuntos Corporativos de Mallplaza, María Irene Soto, comenta que la sostenibilidad es uno de los pilares estratégicos de la compañía, lo que se traduce en un claro compromiso con el cuidado del medio ambiente, en el que se enmarca el estudio.

Explica que hoy un 86,6% de los chilenos declara estar preocupado por temas medioambientales. “No obstante, la investigación muestra una realidad no tan positiva, ya que las personas aún no incorporan prácticas medioambientales en su día a día”, dice. Por ejemplo, un 77% de los entrevistados señaló que no reduce la compra de productos que se convierten en residuos, un 75% no separa la basura para llevarla a punto de reciclaje y un 74% nunca o pocas veces recicla en su hogar.

Por otra parte, el estudio demostró que, para los chilenos, la ley que restringe el uso de bolsas plásticas es un primer paso en relación al cuidado del medio ambiente, al manifestar que como próximas acciones se debiesen prohibir las botellas no retornables (66,1 %), vasos (55,6%), bombillas (53,7%), cubiertos y platos (53%).

La respuesta del retail

Desde Mallplaza recalcan que, durante los últimos años, han promovido las causas de la reutilización y el no uso de las bolsas plásticas. Para ello han realizado diversas campañas de concientización junto con promover el uso de bolsas de género en sus recintos.

En octubre firmaron una alianza con Solubag, emprendimiento chileno que desarrolló una bolsa que se disuelve en agua. Cerca de 50 mil bolsas de esta innovadora solución, se regalaron en distintos centros comerciales de la cadena.

El gerente de Asuntos Legales y Sostenibilidad de Sodimac, Juan Carlos Corvalán, en tanto, enfatiza que en la compañía dejaron de entregar bolsas plásticas desechables en todas las tiendas del país a contar del 1 de abril de este año.

Agrega que “esta no fue una medida de ahorro, pues parte importante de los recursos se destinan a extender nuestra Red Nacional de Puntos Limpios, que ha tenido más de 1,9 millones de visitas, sumando más de 11.500 toneladas de material reciclado”.

El ejecutivo destaca que “la mayoría de los clientes ha recibido muy bien nuestra decisión, porque efectivamente hay cada vez más conciencia entre los chilenos de que todos tenemos una responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, lo que exige cambios en muchos de nuestros hábitos”.

La decisión ha permitido a Sodimac, eliminar anualmente 46 millones de bolsas plásticas, equivalentes a 471 toneladas. De esta forma, la compañía reducirá su huella de carbono en 848 toneladas de CO2.

Por su parte, desde 2013, Walmart Chile comenzó a disminuir la entrega de bolsas plásticas en sus supermercados. En algunos locales dan como máximo dos bolsas por compra, pero esto sólo regirá hasta el 3 de febrero de 2019, fecha en que se dejarán de entregar.

“Esta adhesión voluntaria a las iniciativas de disminución de bolsas plásticas ha significado la reducción de más de 900 toneladas de plástico en más de 100 locales a lo largo del país”, explica la subgerente de Valor Compartido y Sustentabilidad de Walmart, Stefanie Pope.

Asimismo, añade que para desincentivar el uso de bolsas plásticas, la firma ofrece una serie de alternativas para sus clientes, como bolsas de papel certificadas FSC, bolsas de tela, bolsas para carros, y cajas de cartón.