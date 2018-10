FALABELLA ES ELEGIDA COMO UNA DE LAS 50 EMPRESAS MÁS INNOVADORAS DEL PAÍS

Empresas Conscientes

La iniciativa, que organiza Best Place to Innovate en conjunto con GFK Adimark y el Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología (CIET) de la Universidad Adolfo Ibáñez, evaluó a compañías de trece rubros diferentes, entre ellos retail. Falabella recibió el reconocimiento por su trabajo sistemático en innovación a través de su modelo de negocios y en el encuentro, el presidente de Best Place to Innovate, Willem F. Schol, la destacó como un ejemplo en donde la cultura conectada genera acciones innovadoras.