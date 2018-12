Los colaboradores: pieza clave en la transformación digital de Walmart Chile

Empresas Conscientes

Desde la firma señalan que a nivel interno están desarrollando capacitaciones en ámbitos como Liderazgo, Cultura y Procesos Operativos.

Walmart Chile estableció el comercio electrónico como prioridad en su plan trianual, lo que se alinea con la estrategia global de ofrecer una verdadera experiencia onmicanal a sus clientes.

“No sólo estamos experimentando cambios en la forma de hacer las cosas, sino que estamos viviendo la transformación más grande de nuestra historia, y Chile será protagonista de ella”, enfatiza el Chief Digital Officer Walmart Chile y Argentina, Eli Senerman.

Desde la cadena supermercadista señalan que se embarcaron en un proceso de transformación digital con la convicción plena de que la implementación de soluciones tecnológicas les agrega valor, no sólo porque les permite alcanzar una mejor comprensión de sus clientes, sino porque les ayuda a tomar mejores decisiones comerciales y operacionales, aumentando así su eficiencia.

Integración de los colaboradores

Senerman comenta que la transformación digital es un fenómeno que ha tomado gran relevancia en el mundo del retail, impactando a nivel cultural en las empresas. “Una pieza clave en el proceso transformacional que estamos experimentando son nuestros colaboradores, razón por la cual hemos establecido diversas capacitaciones en ámbitos como Liderazgo, Cultura y Procesos Operativos, aprovechando el conocimiento de expertos internos, así como las nuevas herramientas de aprendizaje digital”, explica.

Añade que “no podemos ser una empresa digital para los clientes si no somos una empresa digital para nuestros colaboradores. Por eso es clave implementar primero los cambios internamente para luego transformarnos de cara a nuestros clientes”.

Si bien todas las áreas de la compañía están siendo parte de este proceso de cambio, es el área de Transformación Digital, Sistemas y Comercio Electrónico la que ha liderado la estrategia de tecnología y el desarrollo de la propuesta de valor digital para los clientes y colaboradores de Walmart.

El retail del futuro

Con miras al futuro, y para llegar a ser una empresa digital con tiendas, Walmart ha impulsado una serie de iniciativas, como invertir en una nueva plataforma tecnológica para líder.cl, la cual ha permitido duplicar sus ventas, alcanzando 4,2 millones de transacciones por semana. Además, se inauguró el servicio Pickup, que permite comprar en línea y retirar en tienda. Este año ya cuentan con 31 tiendas Pickup y esperan llegar a las 100 en 2019.

De igual forma, el ejecutivo asegura que la automatización de algunos procesos en sala les ha permitido descomprimir las cajas tradicionales. En 2016 se comenzó a implementar la solución Self Scanning, que al año siguiente se masificó con los Self Check Out (“Escanea y Paga”), sistema que permite comprar con el celular, sin tener que pagar los productos en una caja.