Medir lo que transforma

Empresas Conscientes

Jorge Bianchi, Presidente de Empresas Conscientes

Canción repetida: si no lo mides no lo puedes gestionar. Sin embargo, lo que mides condiciona de manera rotunda lo que gestionas, cómo lo gestionas e incluso de lo que hablas en tu entorno. Es enorme el énfasis en los indicadores de resultado. En las empresas, este tipo de indicadores, sobretodo de tipo financiero, aún predomina, y entonces el foco se va a gestionar los numeradores, denominadores y factores a partir de los cuales se calculan esos indicadores, perdiendo muchas veces de vista la gestión de aspectos esenciales (innovación, cultura organizacional, etc.) que se ubican más lejos de las ecuaciones finales, pero que las determinan. En cuanto al Estado y la Sociedad, el énfasis comunicacional en indicadores de resultado, como lo son por ejemplo el índice de desempleo, nivel de pobreza, distribución de riqueza, etc., motiva un foco excesivo de parte de la ciudadanía hacia lo que se desea lograr y no hacia lo que hay que hacer para lograrlo. Se hace imprescindible un énfasis mucho mayor hacia indicadores de tipo inductor y la gestión en base a estos (son inductores aquellas acciones que ayudarán, directa o indirectamente, a que los resultados se consigan).

Tomemos un ejemplo. En el debate del empleo, podríamos hablar mucho más de cómo medimos y avanzamos en mejorar la empleabilidad de los chilenos en lugar de poner tan marcado énfasis en cómo va la tasa de desempleo. Miremos cómo avanzamos en cuanto a enriquecer las capacidades de las personas, las condiciones de apoyo de su entorno, pues ello nos llevará a más y mejor debate en un contexto de acelerada transformación digital y tecnológica, que ya muchos denominan Cuarta Revolución Industrial por su enorme impacto económico y social. Nos irá mejor en cuanto a empleo en años próximos teniendo este tipo de debate sobre aspectos inductores (empleabilidad) que sobre resultados (nivel de empleo). Hoy el tema de habilidades y competencias de los chilenos se debate con intensidad en ciertos círculos, pero en pocas ocasiones permea el debate público más amplio. Otro ejemplo: en el debate amplio hablamos de productividad (resultado) y no de cómo una persona puede ser más productiva (inductor).

Escuchamos que no estamos en tiempos de cambio, sino en un cambio de tiempos. No vendrán tiempos más tranquilos, por el contrario, el ritmo se acelera. En consecuencia, procedamos a poner más énfasis en conocer y medir aquello que transforma. Seremos más capaces de manejar mejor las velas en contexto de vientos cambiantes.