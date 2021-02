Eduardo Antunovic, senior Partner Kingsley Gate Partners: “Las empresas más inclusivas van a ganar la guerra por el talento femenino”

Empresas y Startups

En la presentación del estudio “Women in Business: La fórmula del éxito”, los panelistas concordaron en que la diversidad por sí sola no es suficiente, también se necesita la inclusión.

La importancia de fomentar la capacitación continua fue uno de los temas que se tomó la presentación de "Women in Business: La fórmula del éxito", un estudio que realizó Partner Kingsley Gate Partners aplicando una encuesta a alta ejecutivas de Latinoamérica. En una conversación que fue transmitida por Diario Financiero, los panelistas abordaron las mejores prácticas para promover la participación de mujeres en altos cargos y los principales desafíos que enfrentan las empresas.

Sandra Guazzotti, CEO de Oracle Chile, destacó de la importancia de promover no sólo la diversidad, sino que de practicar la inclusión y la equidad, como el eje de la estrategia de negocios. Como ejemplo, dijo que la diversidad es que te inviten a una fiesta, la inclusión es que te saquen a bailar y la equidad es que pongan la música que a ti te gusta.

Asimismo, dijo que se deben establecer objetivos y medirlos. "Hay que alinear incentivos con esos objetivos. Tenemos que establecer redes, ocuparnos de la formación continua, hacer visible este talento y apoyarlo".

Thomas Keller, gerente general de Colbún, estuvo de acuerdo. "Creo que es importante identificar el potencial de liderazgo que tienen muchas mujeres y ojalá desarrollar esas capacidades y fomentarlas", expresó.

También nombró medidas concretas, como que en las ternas de elección de cargos siempre haya una mujer.

Claudia Boadilla, directora de empresas, se enfocó en que "las organizaciones tienen que ser el reflejo de lo que las sociedades son" y que "la sociedad está conformada prácticamente por un 51% de mujeres y 49% de hombres".

Además, planteó que no está a favor de las cuotas, pero sí de la recomendación, junto a políticas públicas que colaboren con la corresponsabilidad del cuidado de los niños y las labores domésticas.

María Teresa Gonzalez, gerente general StatKraf, discrepó con el tema de las cuotas, diciendo que la discriminación positiva puede jugar un rol. "En nuestra empresa no pusimos la meta de tener 40% de mujeres en gerencias de primera línea al 2025. En Chile ya lo cumplimos, tenemos 45% mujeres gerentes en primera línea. A pesar de que a mí no me gusta mucho, creo que sí es un incentivo".

Desafíos de la nueva empresa

La importancia de la inclusión fue el eje de la conversación, pero también uno de los mayores puntos que fue expresado por las ejecutivas encuestadas. "Las empresas más inclusivas van a ganar la guerra por el talento femenino", enfatiza Eduardo Antunovic, senior Partner Kingsley Gate Partners, en conversación con DF.

Según Antunovic, el principal desafío que enfrentarán las ejecutivas jóvenes es que las empresas están sufriendo una transformación profunda. "Todos estamos haciendo las cosas de forma distinta", explica. "Las mujeres deben tener una relación profunda con la tecnología, y eso pasa por entender que a veces hay que pedir ayuda, que no podemos hacerlo todo".

Al mismo tiempo, asegura que "hay nuevos actores, hay diversidad dentro y fuera de la empresa. Las empresas ahora deben tener un propósito, o les irá mal. La relación con los clientes también cambió".

El ejecutivo agregó que ya no habrá gestión de crisis, sino manejo de stakeholders, de los clientes, pero también del entorno. "La comunicación abierta y la empatía será un atributo clave en las nuevas ejecutivas", y esa es una esfera en que las mujeres pueden destacar, dijo.

"La colaboración a través de fronteras también es un elemento donde destacan las mujeres. Y por fronteras me refiero a distintos departamentos dentro de la propia empresa, pero también podría ser el competidor", afirmó.

Otro atributo en que destacan las mujeres, según Antunovic, es el actuar con decisión y valentía, y asumir riesgos al plantear nuevas ideas.

"Las mujeres también tienen mayor capacidad de vincular objetivos con lo que quiere el cliente. Entienden mejor el valor que tiene lo que hace la empresa para el cliente", expresó.