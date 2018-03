“Las mujeres tenemos la responsabilidad de demostrar que podemos sacar adelante una compañía”

Empresas y Startups

La experta en energías sustentables compartió su visión acerca de cómo ir cerrando la actual brecha en ingeniería, segmento liderado por hombres.

De niña, la española Carmen Munoz-Dormoy, CEO mundial de Citelum, compañía filial de la francesa EDF, especialista en iluminación pública inteligente y servicios para Smart City, tuvo clarísimo que la ingeniería y la innovación serían su pasión. Apoyada por sus padres, quienes no la educaron bajo el estigma de los estereotipos, cumplió su primera meta: ser ingeniera. Luego fue por más y hoy tiene doble título de ingeniero industrial, estudió en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Escuela Central de París.

Cree firmemente que el género femenino es tan o más competente que el masculino, incluso en trabajos altamente técnicos como en los que se ha desempeñado por más de 20 años.

En febrero estuvo de visita en Chile para acompañar a sus equipos locales en la oferta de servicios para sus clientes, oportunidad que aprovechó para invitar a las egresadas de ingeniería a participar de los procesos de selección de la firma. Muñoz-Dormoy recalcó la urgencia de derribar las barreras que han profundizado la falta de ingenieras en el mundo y pidió a sus pares no privarse de las oportunidades. Muy por el contrario, el consejo fue tener súper claras las metas y luchar por que estas se cumplan.

“No simplemente soy mujer y he llegado ahí porque soy mujer, porque si he llegado donde estoy no es por ser mujer. Ser mujer está muy bien y pienso que hay cada vez más mujeres que tienen que tener responsabilidad en las empresas y la sociedad, en cargos importantes, pero tiene que ser por competencia y tenemos que llegar a donde estamos porque somos competentes”, afirma.

A través de Elles bougent, una asociación francesa que promueve la feminización de las profesiones de la ingeniería, Carmen ha hecho intervenciones en escuelas de ese país para decirles a las mujeres que si son buenas en matemáticas y física pueden tener un futuro promisorio.

-¿Qué resultados han tenido?

- Poco a poco estamos logrando aumentar la participación de las chicas que estudian ingeniería que aún es muy baja en Francia (20%).Le diría a los padres que el mundo es cada vez más tecnológico y las oportunidades van a estar ahí.

-¿Cuál es la participación de mujeres en Citelum?

- Estamos en el 15%, aunque tenemos más mujeres en altos puestos a nivel de comité ejecutivo y comité de dirección, que en ambos alcanza el 33%.

-¿Es un nivel alto comparado con otras grandes compañías?

- Es alto porque somos una empresa muy técnica. En Francia las escuelas de ingeniería tienen solo 20% de mujeres, entonces todo lo que sea más del 20% es superior a lo que el sistema de formación provee.

- ¿Faltan más empresas como Citelum?

- Es una cuestión de estereotipos. Aquellas empresas que no dan oportunidades a mujeres es porque piensan que ellas son un hándicap.

-¿Es necesario derribar mitos?

- Sí, y en cierto modo las mujeres tenemos una responsabilidad de demostrar que podemos sacar adelante una compañía y que accesoriamente soy una mujer.

-¿Por dónde debemos partir?

- Desde pequeñas hay que enseñarles que si se han caído, se levantan y otra vez deben intentarlo. Hay que enseñarles a no esperar a que se lo den todo, pero también explicarles cómo se tiene éxito sin la limitación de los estereotipos. Por último, hay que buscar papeles modelos y por eso estoy en Elles bougent.

-Desde las políticas públicas ¿Cómo se cierran las brechas?

- Cada vez debe haber más interacción entre la academia, el sistema educativo y las empresas, como sucede en Francia. Esa relación de confianza debe construirse poco a poco.

-¿Debería acortarse la duración de las carreras de ingeniería?

- No, pero está claro que se necesitan distintos niveles profesionales en las empresas. También hay que enseñarles competencias más transversales. Tiene que haber aprendido a aprender rápidamente, a saber adaptarse, a comprender sistemas cada vez más complejos y con más interacciones como lo está haciendo CentraleSupélec de Francia.

-Desde su experiencia liderando proyectos de innovación ¿el enfoque femenino es un plus?

- Sí, es muy importante, porque el 50% de los tomadores de decisiones de mercado son mujeres. De hecho, en Albuquerque, las habitantes pidieron a la alcaldía aprobar nuestro proyecto de seguridad y gracias a su apoyo pudimos llevarlo a cabo. En México, una de las cosas que más ha gustado a nuestros clientes es que en algunos barrios las madres se sienten más tranquilas cuando sus hijos juegan en la calle y eso nos da mucho valor. Estamos avanzando muy rápido en innovación y ,en Chile, hay gente muy prometedora.