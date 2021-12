Empresas y Startups

Mountain Partners creará primer fondo de capital de riesgo local que solo invertirá en empresas que combatan cambio climático

La firma planea recaudar US$ 50 millones para del fondo y ya ha asegurado la mayor parte del financiamiento. Usará los recursos para comprar participaciones en 15 a 20 startups, con una inversión promedio de entre US$ 1,5 millones y US$ 3 millones.

Santiago Caniggia, director gerente de Mountain Partners Chile. Compartir