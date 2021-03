NotCo espera alcanzar un valor de US$ 1.000 millones en su próxima ronda de financiamiento y abrirse a bolsa en 2023

Empresas y Startups

La compañía, que espera convertirse en el primer "unicornio" chileno, ahora está en conversaciones con supermercados en Canadá para vender su producto NotMilk y evalúa ingresar a Colombia, México y Perú.

La explosión en las ventas globales de alimentos de origen vegetal está impulsando a NotCo, la startup chilena respaldada por Jeff Bezos, a apostar por una valoración récord para el país.

La fabricante de productos veganos como NotMilk, que se vende en Estados Unidos en los supermercados Whole Foods, está decidida a alcanzar el llamado estatus de "unicornio", con un valor estimado de US$ 1.000 millones, en su próxima ronda de financiamiento.

Con un valor actual de US$ 300 millones, según algunos reportes, la compañía apoya su apuesta en una proyección de crecimiento para 2021 de cuatro veces las ventas y cinco veces en volúmenes.

La compañía cuenta con financiamiento para todo el año y solo levantará dinero antes de lo programado si eso le permite alcanzar sus objetivos más rápido, dijo el director ejecutivo Matías Muchnick en una entrevista. “Tiene que ser por una valoración de US$ 1.000 millones. No cederemos en eso”, dijo Muchnick.

Industria en auge

El optimismo de NotCo sobre su valorización no es extraño en el sector de las proteínas alternativas, en el que los inversionistas han vertido mucho dinero en los últimos años. La preocupación por el impacto ambiental de la carne ha impulsado un auge en la popularidad de los productos ricos en proteínas elaborados a partir de plantas, especialmente los sucedáneos de hamburguesas y leche. Las ventas globales rondan los US$ 35 mil millones, dijo Nick Cooney, socio gerente de Lever VC, que invierte en el sector, y ya han surgido varios "unicornios".

El fabricante de hamburguesas veganas Impossible Foods está valorado en alrededor de US$ 6 mil millones, mientras que Just Inc., que fabrica sustitutos de huevo a base de plantas, tiene una valoración superior a US$ 1.000 millones, dijo Cooney. Oatly tomó por asalto las cafeterías estadounidenses con leche de avena en 2018 y recientemente recaudó US$ 2 mil millones. La compañía ha anunciado planes para una Oferta Pública Inicial con un objetivo de US$ 10 mil millones.

La floreciente industria tecnológica de América Latina alcanzó un número récord de acuerdos de capital de riesgo el año pasado, según una asociación de la industria.

La fintech brasileña Nubank, la startup privada más grande de la región, ahora tiene un valor de US$ 25 mil millones, y la aplicación de entregas colombiana Rappi vale al menos US$ 3.500 millones. El proveedor de pagos dLocal se convirtió en el primer unicornio uruguayo, mientras que la valoración de la plataforma mexicana de autos usados ​​Kavak alcanzó los US$ 1.100 millones.

Apertura a bolsa en 2023

Si NotCo tiene éxito en su objetivo, será la primera en Chile en alcanzarlo. Hasta ahora, el récord para un acuerdo de una startup local lo tiene la venta a Uber de una participación mayoritaria en la empresa de entrega de comestibles en línea Cornershop, por US$ 459 millones en 2019.

NotCo, fundada en 2015 por Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora, ha recaudado US$ 120 millones en tres rondas de financiamiento. Entre sus inversionistas están Bezos Expeditions, de Jeff Bezos, Catterton Partners, Kaszek Ventures, el cofundador de Twitter Biz Stone y The Craftory, el brazo de inversión de 3G, entre otros.

Muchnick apuesta a que el rápido crecimiento de la empresa justificará la valoración y una posible apertura a bolsa en 2023.

Debido a los acuerdos de confidencialidad, se negó a decir cuánto planea vender la compañía este año.

NotCo utiliza inteligencia artificial para analizar estructuras moleculares y encontrar nuevas combinaciones de ingredientes vegetales. Sus productos incluyen el sustituto para la mayonesa NotMayo; los helados, NotIceCream; la leche, NotMilk, y las hamburguesas, NotBurger.

Hasta ahora, NotCo ha ingresado a los mercados de Argentina, Brasil y Estados Unidos, subcontratando actividades de producción a proveedores locales de alimentos. Está en conversaciones con supermercados en Canadá para vender NotMilk y también está considerando ingresar a Colombia, México y Perú.

En EEUU actualmente solo vende NotMilk porque el mercado de hamburguesas a base de plantas ya está muy poblado.

En Estados Unidos, "60% de los consumidores de leches vegetales no están contentos con el sabor del producto", dijo Muchnick. "Vimos que podíamos convertirnos en los primeros en vender una leche de origen vegetal con sabor a leche".

Espacio para crecer

La compañía también está forjando nuevas alianzas con cadenas de restaurantes este año, principalmente para aumentar el conocimiento de la marca, dijo Muchnick. Ya tiene acuerdos en Chile con Burger King y Papa Johns.

En 2020, en medio de la pandemia, las ventas de alimentos sustitutos de origen vegetal aumentaron 24% en comparación con el 2% de los de origen animal, dijo el ejecutivo. NotCo está expandiendo su fuerza laboral este año de 230 a 300 trabajadores.

"Todavía estamos lejos de un punto de saturación", dijo. "Estados Unidos es el mercado más grande y está lejos de estar saturado. Tampoco México o Asia. Esto apenas está comenzando".