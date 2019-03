NotCo: “La oficina de Jeff Bezos nos contactó una semana después de enviar la presentación. Fue al toque”

Empresas y Startups

La historia detrás de la millonaria inversión de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, en la startup chilena NotCo, los creadores de Not Mayo.

La mañana de este viernes una noticia publicada por la agencia de noticias Bloomberg, sorprendió al ecosistema de emprendimiento e innovación. Jeff Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, invirtió en NotCo, la startup chilena que utiliza inteligencia artificial para crear alimentos con ingredientes de origen vegetal que se asemejan al de origen animal. Su producto más popular es Not Mayo, una mayonesa a base de garbanzos.

Matías Muchnich, -uno de los fundadores de la startup fundada en 2015, junto a Pablo Zamora PhD y Karim Pichara PhD- comenta que no ha parado de atender llamadas telefónicas, incluso la de sus padres que se enteraron por Diario Financiero que NotCo recibirá US$ 30 millones de Bezos Expeditions,The Craftory, Kaszek Venture e IndieBio, tras una ronda de inversiones que se cerró el jueves pasado.

-¿Cómo lograron que Jeff Bezos invirtieran en The Not Company?

-Estábamos levantando capital desde noviembre de 2018. En septiembre del año pasado hice un curso en Stanford y conocí a un profesor del MBA, Jonathan Levav, un crack que admiré mucho y me dijo, "esto es grande, no sólo para Latinoamérica, esto le puede interesar a gente muy importante". Luego de ayudarme con varios aspectos de marketing de NotCo, se convirtió en advisor y nos contactó con sus conexiones. Un día me dice, '¿le interesará esto a Jeff Bezos? Conozco a la general manager de Bezos Expeditions, Belinda Lewinson, fue Princeton University conmigo'. Fue bacán la conversación con ella. Le hice una charla de una hora por videoconferencia y al terminar me dijo que le enviara una presentación con los planes para presentárselos a Jeff y si le interesaba se apostaría por nosotros, y si no le interesa se dejaba hasta acá. Le enviamos una presentación con los éxitos y con lo que queríamos lograr. Y una semana después recibí una llamada en que me decía que estaban listos para invertir. Fue al toque.

-¿En qué se usarán los US$ 30 millones que recibieron?

-Tenemos tres focos: Uno es invertir en tecnología y ciencia y contratar personal de todo el mundo. En un segundo punto desarrollar la tecnología que nos ha hecho diferenciarnos de todo el resto, el software Giuseppe. Junto a ello tener un equipo, en músculo comercial y marketero para aumentar la penetración de mercado de las categorías. Logramos un 12% de participación en la categoría de mayonesas en Chile y queremos hacer lo mismo en Brasil y Argentina.

El tercer punto del plan es la expansión comercial. Estamos en Pan de Azúcar en Brasil, estamos instalados y lanzamos la marca en las próximas dos semanas. En Argentina estamos produciendo localmente y vamos a lanzar en un mes más con tres productos: la mayo (Not Mayo), la leche (Not Milk) y el helado (Not Icecream). Y en el último trimestre de 2019 llegaremos a México y Estados Unidos.

-¿Y van a aterrizar en México y Estados Unidos con algún producto pensando para ese mercado?

-Llegaremos con los tres que tenemos, y con algunas sorpresas que no puedo adelantar. Las lanzaremos antes en Chile, pero no directamente en el retail, sino que de otras maneras. Uno de los temas importantes para nosotros es no entrar en el juego de las grandes compañías, porque ahí perdemos, porque todas tienen más recursos y músculos que nosotros. Estamos innovando no sólo en los productos, sino también en cómo llegamos al consumidor.

-En el sitio web dice que pronto viene Not Yogurt y Not Cheese...

-Esos productos están en el plan pero no tenemos fecha de lanzamiento.

-En Chile sólo está disponible la mayonesa, ¿Cuándo planean lanzar el resto de los productos contenidos en el plan de expansión?

-El 1 de mayo lanzaremos Not Milk y el helado probablemente en agosto. Y a partir de junio lanzaremos en Chile uno de los productos con los que llegaremos al mercado mexicano y

estadounidense.

-FT acaba de publicar un artículo en el que Elio Leoni de The Craftory dice que podrían convertirse en un actor relevante a nivel global, capaz de rivalizar con gigantes como Danone y Nestlé. ¿Se sienten preparados para jugar en las grandes ligas?

-Sí. Estamos construyendo un equipo que va a ser capaz de pelear con las compañías más grandes y ellas no van a poder pelear con nosotros. Esto es lo que estamos apostando, por eso cuando digo que no vamos a jugar al juego de ellos, es porque ellos son los toreros. El consumidor va cambiando y a las compañías grandes ya nadie les cree porque ya mintieron mucho. El consumidor está buscando algo nuevo. El consumidor de Not Mayo no está consumiendo una mayonesa, sino un contenido que es un propósito, es un tema de conversación, eso no te pasa con otra compañía como Nestle o como Danone. Hay gente que se saca selfies con la Not Mayo, ¡eso jamás en la vida había pasado!

-Uno de los problemas globales que se viene ahora con el cambio climático es la escasez de alimentos, en ese sentido, ¿están desarrollando alimentos que contribuyan a enfrentar este problema global?

-La consecuencia de lo que estamos haciendo tiene repercusiones exactamente ahí. Con nuestra mayonesa, el impacto medioambiental que hemos generado es espectacular, logramos reducir 83% el agua en el proceso de producción, un 25% la emisión de CO2 y ahorramos más de dos millones de producción de huevos solamente con nuestra mayonesa. Esto es la punta del iceberg, efectivamente de lo que estamos haciendo alrededor de los ingredientes puede aportar un montón a disminuir los efectos de los de los gases invernaderos. Estamos construyendo los alimentos del presente y del futuro, tiene que cambiar porque no tenemos tiempo.

Proyecciones

-¿Cómo están mejorando el software Giuseppe?

-Siempre el objetivo de nosotros es ser más eficientes en el proceso de investigación y desarrollo de los alimentos. Es encontrar cosas nuevas, ingredientes que no se habían usado antes, sacar en un año cuatro categorías de productos distintos, encontrar proteínas vegetales que reemplacen las animales de un día para otro. La tecnología también para encontrar nuevas cosas.

-¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento de la empresa?

-En 2018 crecimos siete veces en relación a 2017. Y la proyección para 2019, es crecer 10 veces.

-¿Y cuáles son los próximos pasos en el mercado chileno?

-Penetrar el mercado a full y convertirnos en la mayonesa número uno y después hacer lo mismo con el helado y con la leche. Penetrar el mercado y ser el top en todas las categorías que lancemos.