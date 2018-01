Puro Viento, la solución ante el adiós a las bolsas plásticas

Empresas y Startups

Desde Magallanes, estas diseñadoras gráficas crean bolsos hechos con PVC y malla MET, que soportan hasta 20 kilos.

Hace unos días la iniciativa legal que busca prohibir a establecimientos comerciales la distribución gratuita de bolsas plásticas fue aprobada por el Senado, dando paso al proyecto que busca desincentivar su uso en comunas costeras y , de paso, faculta a los municipios para que regulen su utilización.

Bajo este panorama, surge una nueva necesidad: reemplazar las bolsas plásticas, algo que en la región de Magallanes ya tienen resuelto hace años, con el uso de bolsas hechas en base a materiales reciclados y altamente resistentes, como el PVC y la malla MET. La idea surgió en 2010 de las hermanas Alejandra y Rossana Venegas, diseñadoras gráficas de profesión.

Desde ese año trabajan en el diseño y confección de este tipo de bolsas, a través de su startup Puro Viento, y desde 2015 -cuando el municipio de Punta Arenas prohibió el uso de bolsas plásticas- se dedican de lleno a este negocio, brindando una opción real ante una necesidad creciente a lo largo del país, y aportando, además, al desarrollo social y ambiental de Magallanes.

Ellas diseñan y fabrican carteras, bolsos, billeteras y mochilas impermeables confeccionados en base a carteles de campañas políticas, publicidad vial, lienzos municipales y banners de actividades culturales en desuso, todas telas plásticas que requieren más de 400 años para su degradación y cuyo destino final son los vertederos.

“La idea es reciclar y evitar basura innecesaria, generando un aporte al medio ambiente y creando productos de calidad con diseños exclusivos de primer nivel”, destaca Alejandra Venegas.

Agrega que hoy, además de ser un aporte medioambiental, son uno social, ya que en la confección de estos productos participan internas de Punta Arenas.

Tracking al plástico

El PVC no es eterno, se rompe y desgasta y la idea es no botarlo. Conscientes de eso, en Puro Viento buscan que sus clientes no boten las bolsas. ¿El motivo? ellas logran darles nueva vida, reutilizando el material para crear productos de menor tamaño.

El emprendimiento ha sido apoyado por entidades como Sercotec y Corfo, que aportó $ 25 millones, a través del Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento. Además, desde 2015 tienen un espacio en la Zona Franca de Punta Arenas y espacios en locales de Valparaíso.