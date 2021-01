Energía

Frente a la polémica licitación de Corfo por el Instituto de Tecnologías Limpias, el gremio aseguró que "la propuesta ganadora tiene componentes interesantes de desarrollo e inversión para Chile", y reconoció que apoyarán independientemente del resultado final.

Como un año "especialmente complejo" donde se vivieron los ecos del estallido social y la pandemia, calificó este viernes el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Carlos Finat, quien de todas formas destacó que el desempeño de las energías renovable fue "destacable" en 2020. "Las energías renovables siguieron adelante con sus proyectos; no se canceló ningún proyecto en Chile, hubo retrasos, pero en definitiva el sector siguió avanzando, haciendo inversiones y preparándose para los años siguientes", enfatizó.

En el marco de la conferencia de prensa anual del gremio, donde se presenta principalmente la situación del sector y sus proyecciones, el dirigente detalló que el año pasado ingresaron en operación comercial 57 proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) por un total de 1.142 MW -principalmente tecnologías eólica, solar fotovoltaica y minihidráulica de pasada- cuya inversión estimada involucra equivale a US$ 1.300 millones.

La participación de las ERNC alcanzó el 22,1% de la generación anual total del sistema, es decir, no solamente se adelantó el cumplimiento de la meta de la ley ERNC 2025 sino que además se superó en 2 puntos porcentuales. Asimismo, la capacidad instalada de ERNC alcanzó 7.357 MW que corresponden a prácticamente un tercio de la capacidad instalada total en Chile.

Este año la industria seguiría creciendo. Hoy hay 5.896 MW de proyectos en construcción, cuya inversión total es aproximadamente unos US$ 5.800 millones, los que debieran incorporarse en los próximos dos o tres años. "Es muy probable que con esta cifra la cantidad de potencia instalada durante 2021 exceda la potencia que se instaló durante el año recién pasado", advierte Finat, agregando que apareció el almacenamiento en baterías como un nuevo integrante con 113 MW.

Es decir, de acuerdo al gremio, se tendrá sobre 13 mil MW de energías renovables operando probablemente de aquí a los próximos 24 meses. Además, hay 15.200 MW de ERNC en calificación que son de alguna forma el "stock" de proyectos que darían buenas noticias en el mediano plazo.

Para el presidente del gremio, José Ignacio Escobar, el año 2020 nos deja como conclusión que definitivamente la era de los combustibles fósiles se acabó. "Sin duda que la sociedad completa, empresas, bancos, compañías de seguros, inversionistas, sociedad civil, estamos todos de acuerdo en que la era de los combustibles se acabó. No queda más que apoyar a que todas las empresas y personas transiten hacia una vida y una forma de trabajo más sostenible", recalcó.

Pero también, el gremio realizó una exhaustiva revisión de las iniciativas impulsadas tanto por el gobierno como el Congreso, ya que el año pasado se iniciaron los trámites de importantes leyes y normas.

En ese listado, figura el proyecto de portabilidad eléctrica, uno de los tres articulados que contempla la reforma a la distribución y que actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados con una lenta marcha a pesar de su suma urgencia. Aunque el dirigente dijo estar de acuerdo con la conveniencia de crear y regular la figura del comercializador, reconoció que tiene reparos de fondo a esta ley.

Según explicó, al verse por partes, la modernización de la distribución pierde integralidad. "Preferimos ver una sola ley aunque sea compleja. Ya tenemos experiencia en Chile en la aprobación de leyes complejas como fue la ley de modernización del sector de transmisión y esta ley no tiene por qué ser diferente", dijo.

Inicialmente, el dirigente indicó que se debería haber abordado la calidad de servicio en distribución. Y, además, el diseño para la incorporación del comercializador plantea riesgo para los contratos de suministro actuales con las distribuidoras. A lo que sumó que el articulado le otorga excesivas facultades a la Comisión Nacional de Energía (CNE), especialmente durante el período de varios años que tomará la implementación total de la ley.

Y si bien dijo esperar que la autoridad acoja estas precisiones y se le dé un trato diferente al proceso de esta ley, fue claro a la hora de evaluar el trámite actual de la iniciativa: "Personalmente, quisiera señalar que hoy, por lo menos al ver la discusión en el Congreso, esta ley pareciera haber perdido un poco de forma y haberse centrado más bien en cuáles son los mecanismos mediante los cuales se le podría reducir el precio de la energía a los consumidores".

Entre otras iniciativas, el gremio también identificó en el mapa de trabajo la revisión de la norma de despacho y operación de centrales que usan gas natural. El gremio insistió que la norma le otorga el derecho de un despacho prioritario al gas inflexible y que, si bien éste se pensó como una situación "excepcionalísima", se ha convertido en habitual.

Y advirtió: "La conclusión que podemos sacar es que definitivamente el gas infexible no debiera estar presente en nuestra regulación y, en el caso que se estimara que hay casos excepcionales que ese gas es necesario incorporarlo en el despacho para se utilice, ello no debiera significar un perjuicio para el resto de los generadores, ya sea por menor costo marginal o por los recortes a la generación, lo cual debiera ser compensado debidamente".

Licitación de Corfo por el ITL

Consultado por la polémica en torno a la licitación de Corfo que adjudicó el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio liderado por Associated Universities Inc (AUI), integrado por universidades de EEUU y tres privadas chilenas, el presidente del gremio recalcó que están muy contentos que haya surgido esta iniciativa del ITL y conocían las propuestas, por lo que "sea quien sea que haya sido el ganador nosotros vamos a colaborar y trabajar con ellos".

Según detalló, "la propuesta ganadora tiene componentes interesantes de desarrollo e inversión para Chile independientemente que sea liderado o no por universidades nacionales, extranjeras, estatales o privadas".

"Creemos que aquí lo importante es el objetivo final que es nuevamente el desarrollo de tecnología, la transferencia tecnológica a Chile, el desarrollo de capital humano especializado en estos tipos y que podamos ver realmente que en el sector de las tecnologías limpias podamos no solamente ser un portador de tecnología, sino generadores de capacidades propias, para beneficio de Chile y por qué no poder exportar tecnología limpia a otros países del mundo", precisó.

De todas formas, Escobar puntualizó que están muy atentos a lo que suceda en el ámbito legal. "Confiamos plenamente en las instituciones y en los mecanismos que tiene Chile para poder resolver este tipo de situaciones. Y, sea cual sea el resultado, nosotros vamos a estar mano a mano colaborando con el Instituto y con las empresas que estén participando en los proyectos de desarrollo tecnológico, muchos de los cuales además son socias de Acera".

Medidores inteligentes

Sobre si el crecimiento de la generación renovable podría ser un driver para la adopción de los medidores inteligentes, Finat reconoció que estos aparatos son fundamentales para lo que viene hacia adelante. De hecho, dijo, son fundamentales para contar con los comercializadores. "No es posible la portabilidad que se busca en la ley que está en trámite si no existen medidores inteligentes en la red, porque no será posible asignar los consumos horarios al suministrador que corresponda, en línea", afirmó.

En esa línea, lamentó la controversia que se generó en torno a ellos donde se vio como una "amenaza" o un "aprovechamiento", por lo que esperan que se pueda revertir en el futuro próximo. "Los medidores son fundamentales para lo que viene", enfatizó.