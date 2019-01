Acera calcula millonarias pérdidas para el sector ERNC por atraso de Cardones-Polpaico en 2018

Energía

Se estima que hay una pérdida aproximada de US$ 22 millones para el sector

Daños económicos al sector de las energías renovables no convencionales ha producido el atraso en la puesta en marcha del megatendido eléctrico Cardones-Polpaico, que unirá la región de Atacama con Santiago.

Así lo planteó la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), quien a través de su director ejecutivo, Carlos Finat, explicó que la línea que levanta la colombiana ISA Interchile le restan 12 torres por ser construidas para poder operar en plenitud, lo que no se ha logrado por oposiciones en algunos de los predios por los que pasa el tendido.

"Esto está produciendo que las centrales generadoras no convencionales que invirtieron una gran cantidad de dinero en la tercera y cuarta región no están pudiendo generar todo lo que podrían", dijo Finat sobre el efecto. Agregó que se estima que hay una pérdida de "US$ 22 millones aproximadamente para el sector de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) durante el año 2018" por este efecto.

En otras palabras, precisaron, la energía que no se inyectó por esta demora, representa el consumo de un millón de familias chilenas al año.

Cambios al impuesto verde y descarbonización

El gremio volvió a levantar la voz para pedir correcciones al Impuesto Verde, que grava la emisión de material contaminante a la atmósfera. Esto, porque una de las normas establecidas en la ley fija que en determinados casos los actores del sistema eléctrico deben pagar una compensación, donde –en definitiva- a algunos de los que pagan el impuesto, se les devuelve parte de ese monto.

Finat explicó que este tema tuvo falta de atención durante la discusión de la reforma tributaria y que "nos encontramos de repente con que las empresas generadoras que han emitido están recibiendo en algunos casos hasta el 90% de la compensación de lo pagado por tributo", donde buena parte de estos montos son asumidos por las ERNC.

"Nuestra propuesta concreta hoy día en primer lugar es que se deje de exigir pago de compensaciones por impuesto a verde a los generadores de renovables no convencionales. Lo tienen que pagar las empresas que efectivamente emiten", puntualizó.

En esa línea, Finat puso sobre la mesa el reciente cierre de la mesa de descarbonización que fue liderada por el gobierno para retirar y/o reconvertir centrales a carbón en el país, sin esconder su sorpresa frente a la falta de un informe final.

"La mesa fue terminada, no habrá un informe final, cosa que nos sorprendió un poco, pero sí estamos a las expectativa de ver cuáles son las decisiones que se toman y de qué manera se traducen en políticas públicas", sostuvo.

Megalicitación de BHP

En medio de la reactivación de la minería, el presidente de Acera, José Ignacio Escobar, recordó el proceso –aunque sin mencionar el nombre de la empresa involucrada- que está llevando BHP a través de una megalicitación eléctrica para abastecer con energías renovables sus operaciones.

"La minería durante muchos años estuvo un poco silenciosa por varias razones, pero ya está empezando un proceso de formación de contratos con las mineras y en ese proceso están siendo mucho más ambiciosos en términos de porcentaje de renovables. Hay un proceso de una gran minera en Chile que está en curso, muy interesante y que está exigiendo renovables", dijo.

En cuanto a las estimaciones, Finat indicó que "de toda la electricidad, el año 2018, 19% era de ERNC", agregando que se espera alcanzar el 19,5% este año y "si somos optimistas vamos a llegar al 20%", lo que será asegurado cuando se ponga en marcha Cardones-Polpaico.