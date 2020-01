Acera y estabilización de precios: “Este mecanismo no se puede mantener así a futuro”

Energía

Gremio de las energías renovables dice que la industria hizo su aporte, pero que si se busca estabilizar en el futuro debería ser el Estado -y no las empresas- las que financien un fondo con ese fin.

"La última opción debería ser acudir a las industrias". Esa frase resume la mirada de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) respecto de las implicancias que tiene el mecanismo de estabilización de precios de la electricidad impulsado por el gobierno, como mecanismo para contener una variación promedio de 9% que se produjo en octubre, a raíz de la variación en el tipo de cambio.

La fórmula del gobierno establece que son las empresas generadoras -de todos los tamaños- las que van generando un fondo de deuda con las alzas, las que se comienzan a pagar en el momento en que las tarifas deberían disminuir, dado que hay contratos más económicos.

Así, el director ejecutivo del gremio, Carlos Finat, señaló que "este mecanismo no se puede mantener así a futuro, no es la forma. Acá la industria hizo su tarea porque debía hacerlo y los apoyamos, pero a futuro deberá ser el Estado quien entregue las garantías a través de un fondo que financie las mismas diferencias de tarifas. Es una responsabilidad del Estado, no de los bancos".

"Es una responsabilidad del Estado no de las empresas, las empresas han hecho planes de negocio y de inversiones y estas modificaciones son sumamente delicadas, los bancos que prestan esta cantidad de dinero tienen normas muy estrictas de cómo se le devolverá y ellos no están acostumbrados a trabajar así", agregó.

Consultado sobre el mecanismo para hacer las devoluciones, ante la solicitud de una de las empresas del sector de que esto pueda ser financiado por los bancos, el presidente de la asociación, José Ignacio Escobar, señaló que "por cómo se está redactando el borrador de la ley estamos bastante tranquilos que será un mecanismo financiable. Hemos hablado todos nuestros socios para que el impacto sea menor y puedan subsanarse con rapidez".

Balance ERNC

ACERA entregó este martes un balance del desempeño del sector, donde se constató el mayor peso que están tomando estas tecnologías de generación eléctrica, como la solar y eólica, lo que ya representa 23,3% de la capacidad instalada del país y 19,4% de la generación eléctrica del año. De esta manera, las ERNC equivalen al 48% de la demanda regulada del sistema.

Entre los desafíos para este año, la asociación volvió a plantear que es necesario que corrija el impuesto verde, una mejor política energética y se avance en la descarbonización.

"Es necesario retirar todas las centrales a carbón, necesitamos llegar a cero en ese año, y también hay que regular el desarrollo de centrales diésel, las que contaminan más que una central a carbón. Hay que pensar en su retiro, porque Chile tiene un potencial energético súper relevante y tenemos que seguir avanzando en su desarrollo y diversificando de la matriz energética", explicó Finat.