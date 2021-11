AES Andes alcanza utilidad de US$ 121 millones y reporta avance de 99% de proyecto Alto Maipo

Energía

La empresa redujo sus pérdidas netas a US$ 144 millones a septiembre en relación a los US$ 427 millones en igual lapso de 2020.

Una mejora en sus resultados dio cuenta ayer la generadora AES Andes, exAES Gener. En los primeros nueve meses del año, la empresa reportó una pérdida neta de US$ 144 millones frente a la pérdida neta de US$ 427 millones registrada en el mismo período del año anterior.

Mientras, en el tercer trimestre la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de la firma alcanzó los US$ 121 millones frente a la pérdida de US$ 564 millones anotada en igual período del año pasado.

Según la compañía, excluyendo los eventos no recurrentes, como el reconocimiento del acuerdo con las subsidiarias de BHP y los impactos contables relacionados a la descarbonización, alcanzó una ganancia neta de US$ 159 millones comparado con los US$ 165 millones en los primeros nueve meses del año pasado.

Al comparar el tercer trimestre de 2021 con el mismo lapso de 202o, anotó una caída de 33% en el EBITDA, el que pasó desde US$312 millones a US$ 208 millones. Esto, de acuerdo a la compañía, debido principalmente al ingreso extraordinario registrado en el tercer trimestre del año pasado por el término anticipado de los contratos de Angamos con Minera Escondida y Minera Spence.

En tanto, la generadora dio cuenta que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 531 MW tiene un progreso de 99% y entró en su recta final para comenzar a generar energía en Las Lajas y Alfalfal II en diciembre deeste año. Según precisó en el análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), actualmente se están finalizando las obras electromecánicas y se ha comenzado el proceso de llenado de los túneles.