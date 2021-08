AES Andes registra pérdidas en el primer semestre ante deterioros de dos unidades de carbón

Energía

Bajo su nuevo nombre, Aes Andes (ex Aes Gener), reportó pérdidas por US$ 266 millones en el primer semestre, que contrasta con la ganancias de US$ 137 millones alcanzados en el mismo período de 2020.



La firma señaló que dentro del resultado no operacional se destacó la pérdida en Otras ganancias por US$867 millones asociada principalmente a los deterioros registrados en el segundo trimestre de 2021 por las unidades de generación a carbón de los complejos Angamos y Ventanas.



Por otra parte, se presenta también una variación negativa de US$27 millones en el rubro "Participación en las ganancias de asociadas" que se explica por la interrupción del reconocimiento de la participación en los resultados de la asociada Guacolda Energía SpA, a propósito del deterioro de la inversión registrado en el tercer trimestre del año 2020.



En tanto, los ingresos alcanzaron los US$ 1.493 millones, que representan un aumento de 34,01% respecto al primer semestre de 2020.