AES Gener concluye aumento de capital por más de US$ 300 millones para financiar proyectos renovables

Energía

La compañía propuso en diciembre disminuir la operación en US$ 200 millones del monto original aprobado.

La compañía AES Gener informó este lunes que concluyó el aumento de capital destinado a financiar proyectos de energías renovables en Chile y Colombia. Según detalló en un comunicado, en total se suscribieron 1.976 millones de acciones, lo que equivale al 99,8% del total de títulos colocados con cargo al aumento de capital por un monto total de aproximadamente US$ 306 millones.

En el escrito, el CEO de AES Gener, Ricardo Falú, aseguró que "el éxito del aumento de capital es reflejo de la confianza que los inversionistas tienen en el valor de nuestra estrategia transformacional Greentegra mediante la cual estamos aportando a la descarbonización de la matriz energética de Chile y la diversificación de la matriz de Colombia".

Falú explicó que "el aumento de capital es una parte fundamental de nuestro plan para financiar la transformación de AES Gener, seguir construyendo y desarrollando proyectos renovables con tecnología de vanguardia para cumplir con nuestros objetivos estratégicos de reducir la intensidad de carbono de nuestro portafolio y hacer más sostenible el suministro de nuestros clientes".

AES Corporation –accionista controlador de AES Gener- participó del aumento de capital, tanto en la primera opción preferente como en la segunda, aumentado su participación accionaria a 67%.

El 28 de febrero del año pasado la empresa anunció que realizaría un aumento de capital de US$ 500 millones. Pero en diciembre la firma informó que la gerencia sugería al directorio colocar el aumento de capital acordado para financiar el crecimiento de energías renovables por US$ 300 millones, lo que sería -dada la fortaleza financiera de la empresa- US$ 200 millones menos a lo autorizado por la junta de accionistas.

Lo anterior, según se explicó en ese momento, por la sólida generación de caja de la compañía junto al continuo éxito en la ejecución de la estrategia Greentegra, incluyendo las transacciones anunciadas durante el tercer trimestre del año pasado, tales como la monetización de los contratos de Angamos y la incorporación de socios, lo que permitía proponer al directorio la colocación de una cantidad de acciones menor a la aprobada.

La compañía destacó que, a través de su estrategia transformacional Greentegra, AES Gener está aportando a la reactivación sustentable de los países en donde opera con inversiones cercanas a los U$ 3.000 millones en proyectos renovables que generarán más de 7.000 empleos directos con foco en la contratación de mujeres y de mano de obra local.

Así, AES Gener está incorporando 2.305 MW de capacidad eólica, solar, hidroeléctrica y baterías a su portafolio en Chile y Colombia, entre 2019 y 2023, de los cuales 1.356 MW ya se encuentran en operación o construcción.