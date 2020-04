Energía

En junta de accionistas, la compañía logró aprobar un aumento de capital por hasta US$ 500 millones para financiar plan destinado a proyectos de energía renovable.

En una junta extraordinaria, AES Gener logró aprobar un aumento de capital de US$ 500 millones, el más grande en su historia, los que ayudarán a financiar su plan destinado a proyectos de energía renovable. Sin embargo, en la antesala, la cita ordinaria de accionistas estuvo marcada por un extenso análisis de la situación de la compañía en medio de la crisis sanitaria y las medidas que han adoptado tanto para resguardar la seguridad de sus trabajadores como garantizar la continuidad de sus operaciones.

El gerente general de AES Gener, Ricardo Falú, sostuvo que se está atravesando momentos de mucha incertidumbre, no solo en los países donde operan sino también a nivel mundial, por lo que hoy más que nunca sus acciones están guiadas por su misión y sus valores.

El ejecutivo detalló que las plantas de la compañía continúan operando, sin contratiempos, con un 66% de personal operativo. Eso sí, reconoció que "si bien la situación de pandemia ha tenido impacto en algunos de los exportadores mundiales que nos suministran combustible, hemos tomado las medidas requeridas para contar con el inventario necesario por varias semanas". "La pandemia también nos ha desafiado a adaptarnos ágilmente a un nuevo escenario", sostuvo.

Falú aseguró que el compromiso de la compañía no se detiene y, a pesar de la contingencia que atraviesa el país y el mundo por la pandemia, la ejecución la estrategia, continúa firme. Al respecto, indicó que "el 15% de nuestra gente de ingeniería y construcción está en terreno y también se han tomado todas las medidas necesarias con nuestros contratistas".

En cuanto al estado de sus iniciativas, el ejecutivo precisó que el proyecto Alto Maipo -su iniciativa más ambiciosa en el país- continúa en construcción con 4.918 trabajadores y cuenta con un 87.4% de avance. Restan solo 4.5 kilómetros de túneles para que el proyecto comience a generar energía.

En el caso de los proyectos eólicos Mesamávida y Los Olmos, ambos en la Región del Biobío, están experimentado retrasos por disrupciones en la cadena de suministros, especialmente por partes que se fabrican en países como China, India y Brasil. Mientras, la expansión de Andes Solar al igual que el proyecto que combina baterías con centrales hidroeléctricas de pasada, están prácticamente listos y se encuentran en fase de puesta en marcha y pruebas.

El gerente general de AES Gener enfatizó que, al igual que con sus operaciones, "hemos preparado los debidos planes de contingencia para asegurar que ante un escenario de medidas sanitarias aún más restrictivas se pueda tener la dotación necesaria para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones ambientales y de seguridad en los diversos frentes de trabajo".

"Hemos mantenido comunicación permanente con las autoridades y comunidades", dijo.

Falú fue claro en su mensaje a los accionistas, reconociendo que esta contingencia no va a estar libre de desafíos para la compañía. "Estamos viviendo en tiempos sin precedentes. No hemos tenido una pandemia global desde 1918 y no hemos tenido una depresión global desde 1930. Nunca hemos tenido ambas simultáneamente. Como compañía nuestro rol no es predecir el futuro, pero sí planificar en base a distintos escenarios para garantizar la seguridad de nuestra gente y la continuidad del negocio", afirmó.

Y aseguró: "No sabemos cuán rápida será la recuperación, pero debemos estar preparados y contribuir para que sea lo más rápido posible".