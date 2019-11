AES Gener informa 82% de avance en Alto Maipo y sufre caída en sus utilidades

Energía

Nuevos antecedentes reveló la compañía AES Gener respecto a su emblemático proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 531 MW que se ubica en la Región Metropolitana y considera una inversión de US$ 3.048 millones. Según informó en su último reporte de resultados, continúa avanzando en la construcción de la iniciativa, alcanzando un progreso a la fecha que llega al 82% con 59 kilómetros de túneles excavados.

La firma informó que, con 54,0 kilómetros de túneles ya excavados en los Sistemas Las Lajas y Alfalfal II, restan 6,5 kilómetros para que el proyecto comience a generar energía. Mientras, en el sistema Volcán, se han excavado 5,3 de un total de 14,1 kilómetros de extensión.

Respecto a sus resultados, AES Gener sufrió la caída de sus utilidades a septiembre desde US$ 292 millones a US$ 227 millones, representando una baja de 22%. Sin embargo, si se considera sólo el tercer trimestre éstas suben 47%. En tanto, la utilidad atribuible a los controladores fue de US$ 215 millones y el EBITDA acumulado alcanzó los US$ 619 millones.

La firma indicó que la ganancia bruta acumulada al 30 de septiembre de este año fue de US$ 489 millones, siendo 7% menos a la anotada el año pasado, explicado principalmente por los efectos de la venta de Eléctrica Santiago y la Compañía Transmisora Norte Grande y por la depreciación del peso colombiano respecto al dólar. Además, señaló que el negocio en Argentina reportó un mayor margen en el mercado spot, debido al incremento en la disponibilidad y generación, y una disminución en los costos fijos producto de la depreciación del peso argentino respecto al dólar.

"En línea con nuestra estrategia de acelerar un futuro energético más seguro y sustentable, estamos avanzando a paso firme en la implementación de Greentegra, construyendo alianzas con nuevos clientes como Google e incorporando energía renovable a la matriz energética de Chile y Colombia", dijo el gerente general de AES Gener, Ricardo Falú, a través de un comunicado.